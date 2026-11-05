El hijo milagro de María Alicia Delgado, por el que POSPUSO TRATAMIENTO contra cáncer y para verlo graduarse

“(Mi hijo) tiene 30 años, pero se quedó instalado en la adolescencia”.

Hace un año, María Alicia Delgado, quien murió este 4 de noviembre a los 77 años, recordó la historia de su hijo Rafa, a quien consideró “milagro”, pues llegó al mundo con tan sólo cinco meses.

Y es que la actriz de ‘Cero en Conducta’ relató que tenía 43 años cuando supo que estaba embarazada. María Alicia se convirtió en madre pese a los diagnósticos, pues en el pasado los médicos ya le habían dicho que “no se podía embarazar”.

Delgado entabló una conversación con Matilde Obregón y en su programa desveló la historia de su embarazo prematuro y el nacimiento de Rafael, quien años más tarde sería diagnosticado con discapacidad auditiva.

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“(Mi hijo) tiene 30 años, pero se quedó instalado en la adolescencia… es que Rafa es sordo, de por si los sordos son de adolescencia tardía, pero éste sí le exageró… es que Rafa nació de cinco meses y medio. No sé qué pasó, yo llevé un embarazo padrísimo la mera verdad, en mi embarazo estaba grabando ‘Los Beverly de Peralvillo 2’”, contó en octubre de 2025.

Al tiempo, añadió que “es un milagro… Estuvimos 3 meses en terapia intensiva, medio mes en terapia intermedia y luego yo ya pues entrenándome para ver cómo (le hacía) porque me lo dieron de 1 kilo y medio. Nació de 800 gramos y bajó a 700, y lo operaron del corazón”.

La actriz manifestó que fue gracias al apoyo de Emilio Azcárraga que su hijo recibió la mejor atención, pues el papá de Rafa “estaba y no estaba”.

Luego de la cirugía a corazón abierto, el hijo de María Alicia también fue diagnosticado con hipertensión pulmonar y por los medicamentos para tratar este padecimiento, Rafa perdió el oído.

“Rafael por los medicamentos se quedó sordo porque tuvo que tomar diuréticos, porque tenía hipertensión pulmonar… y bendito sea Dios está oralizado, habla, grita… Rafa perdió el oído al año por un medicamento que era ototóxico, pero le daban el medicamento o se moría”, dijo.

Luego explico que “lo dieron de alta del corazón cuando tenía unos 17 (años). Para él no fue nada fácil porque es un chavo muy inteligente…, pero fue un chavo que sí necesitó muchísima estimulación temprana”, sentenció.

En otra entrevista que ofreció la actriz destacó que no podía dejar de trabajar, pues su hijo estaba por terminar la carrera de Diseño Gráfico y aún debía costear sus estudios y sus aparatos auditivos.

Ante su muerte, el actor Carlos Bonavides reveló que María Alicia enfermó de cáncer, pero no quiso recibir atención y priorizó los cuidados a su hijo.

“El problema es que la doctora, que también es amiga de nosotros y de ella, hace dos años le dijo que se tenía que atender porque le descubrieron el cáncer y era a tiempo, estaba a tiempo, pero ella fue muy renuente en cuanto a su enfermedad y no quería atenderse”, relató.

Bonavides no detalló sobre el tipo de cáncer ni el tratamiento que pospuso, pero dejó claro que ella conocía su diagnóstico tiempo atrás.

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Finalmente, expresó que sus familiares se acercaron en los últimos días, pero que “nosotros estuvimos vigilantes durante todo el tiempo que estuvo en el hospital y en la casa. Sus últimos tiempos prácticamente vivió con nosotros”, concluyó.