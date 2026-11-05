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Alejandra Guzmán destapa que BUSCÓ A SU HIJA Frida Sofía: “me quedé con un muy buen recuerdo”

Tras varios años distanciadas, Alejandra contó que fue ella quien buscó reconciliarse con su única hija.

Noviembre 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Alejandra Guzmán relató que se reencontró con su hija Frida Sofía.

YouTube/Instagram

“Fui, le toqué la puerta, la celebré y ya”.

En la relación madre e hija, Alejandra Guzmán y Frida Sofía han protagonizado varios encontronazos. Desde señalamientos de que la cantante se habría involucrado con el exnovio de Frida, supuestas agresiones físicas hasta la falta de apoyo ante la denuncia que interpuso la joven contra su abuelo por abuso.

Alejandra y Frida se han mantenido alejadas. Y aunque hubo un intento de reconciliación tras la muerte de la diva Silvia Pinal, no se logró fortalecer el vínculo.

Ahora, ante rumores de que ‘La Guzmán’ fue a buscarla a Miami, ciudad donde reside, la propia rockera aclara que fue lo que pasó.

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“Claro. Fui, le toqué la puerta, la celebré y ya”, expresó Alejandra haciendo alusión a que estuvo con ella en su cumpleaños.

Luego reflexionó sobre qué necesitan para volver a mantenerse cercanas.

“Yo creo que hace falta que nos comuniquemos sin tanta prensa. Yo, la verdad, me atreví a hacerlo y me quedé con un muy buen recuerdo y así lo quiero dejar”, manifestó la intérprete.

Al tiempo, Alejandra hizo énfasis en que su hija ya es una mujer y que está llena de herramientas para conseguir el éxito y la felicidad.

“Ella ya tiene 34 años, es una persona madura y que tome sus decisiones, tiene todo para hacerla en la vida, tiene una voz preciosa, tiene dos carreras, yo no tengo carrera, creo que tiene todo para ser feliz y eso es lo que más le deseo”, expresó.
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Tras los dichos de la cantante no quedó claro que ‘la puerta’ que se abrió en la relación con Frida Sofía volvió ‘a cerrarse’ o es el principio de una nueva manera de comunicarse.

alejandra guzmán frida sofía
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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