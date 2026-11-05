Sasha Sokol aclara que “esa NO ES LA DISCULPA que le ordenó el tribunal” a Luis de Llano

“Circula desde hace algunas horas un video de Luis de Llano que pretende presentarse como una disculpa pública hacia mí”.

La noche del 4 de noviembre, Luis de Llano sorprendió al aparecer en un video ofreciendo una aparente disculpa pública a Sasha Sokol, esto luego de un año en el que la Suprema Corte de Justicia se la había ordenado.

“Soy Luis Miguel de Llano Macedo. Aquí y ahora hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol Cuillery. Uno, reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los 80s, acatando de forma plena la resolución judicial definitiva dictada por el juzgado sexagésimo segundo civil, la séptima sala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dice De Llano en el clip.

Sin embargo, un par de horas después, la exTimbiriche se pronunció y fue enfática al decir: “Circula desde hace algunas horas un video de Luis de Llano que pretende presentarse como una disculpa pública hacia mí”.

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Y es que Sokol indica que sus palabras no son las que “le ordenó el tribunal” y que ya existe un texto que “quedó firme” desde el inicio del año.

Al tiempo, la cantante sugiere que el productor busca ‘cumplir’, pero no muestra arrepentimiento ni ofrece una disculpa honesta. Tampoco se ha detenido a reflexionar en los errores y sus consecuencias contra Sasha.

“La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó”, añadió la intérprete.

Circula desde hace algunas horas un video de Luis de Llano que pretende presentarse como una disculpa pública hacia mí.



Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año.



La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente… — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 5, 2026

Al tiempo expresó que “Luis de Llano tiene prohibido volver a mencionarme públicamente —salvo en los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente—. Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia”.

Y ante la nueva desobediencia de Luis de Llano, Sasha anuncia que tras “cinco años litigando” por la vía civil, ahora se suman abogados por los que denunciará al productor “en materia penal”.

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“No sé mucho de términos jurídicos pero desde que comenzó el video diciendo: “el vínculo que sostuvimos...” supe que no tiene la intención de aceptar su única y total responsabilidad. Abusó de una niña de 14 años” y “14 años, el 39 en el video menciona “el vínculo” no hay vínculo entre una niña y un pedofil0. Hay abuso”, son algunos mensajes que se leen en la publicación de Sasha Sokol.