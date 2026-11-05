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Muere la bebé de Luis Ernesto Franco a las 23 semanas de gestación: “sentí sus pataditas una semanas antes”

Luis Ernesto y su esposa informaron que a su bebé le diagnosticaron hidropesía fetal.

Noviembre 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Luis Ernesto y Roza Franco despidieron a su hija Leila.

Instagram

“A las 23 semanas, di a luz a nuestra pequeña niña. Pudimos sostenerla en brazos y despedirnos de la manera más digna posible”.

El actor Luis Ernesto Franco y su esposa, Roza Franco, dieron a conocer la dolorosa noticia de la muerte de su hija, quien perdió la vida a las 23 semanas de gestación. La pareja informó que a su bebé le diagnosticaron hidropesía fetal.

“No es una historia que alguna vez pensé que compartiría; sin embargo, el duelo es una historia que nos toca a cada uno de nosotros”, escribió Roza en su cuenta de Instagram.

En su mensaje, la modelo de origen ruso indicó que recibieron el diagnóstico tres semanas antes, tiempo en el que ya habían sentido los movimientos de la niña en el vientre.

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“A las 20 semanas, a nuestra bebé le diagnosticaron hidropesía fetal y nos dijeron que no lo lograría, recomendándonos comenzar a buscar una clínica de aborto. Al principio, todo se volvió oscuro para mí. Apenas había comenzado a sentir sus pataditas unas semanas antes. Por fin todo empezaba a sentirse real. ¿Y ahora esto?”, manifestó la esposa de ‘El Güero’ Franco.

Tras superar el impacto de la noticia, la pareja decidió buscar una segunda opinión y en Texas sometieron a la modelo a nuevos estudios donde les confirmaron que no había más por hacer.

“A las 23 semanas, di a luz a nuestra pequeña niña. Pudimos sostenerla en brazos y despedirnos de la manera más digna posible. Tanto mi esposo como Leo estuvieron en la habitación del hospital durante mi trabajo de parto, e incluso yo misma pude recibir a Leila en mis manos”, compartió.

Por su parte, el actor le dedicó un emotivo mensaje a su esposa:

“Ya te amaba y admiraba profundamente antes, pero atravesar este doloroso camino a tu lado ha llevado mi amor y admiración por ti a un nivel completamente nuevo. De la mano, podemos capear cualquier tormenta. Sé que esta tormenta no durará para siempre y, juntos, con Dios, saldremos adelante. Somos imparables. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar”.

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La historia de amor de Luis Ernesto Franco y Rosa Laven

Poco se conoce sobre la pareja, pues luego de su matrimonio con Marimar Vega, Luis Ernesto decidió vivir su amor en privado. Después de su divorcio de la actriz, en 2018, vivió su duelo y comenzó una relación con la modelo Roza Laven, con quien se casó en secreto en 2022.

La pareja tiene un hijo llamado Leo, quien nació el 13 de mayo de 2024, y desafortunadamente despidieron a su hija, Leila, quien murió a las 23 semanas de gestación.

Descanse en paz.

Luis Ernesto Franco
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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