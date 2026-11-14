Ernesto Laguardia confiesa todo lo que aprendió en La Casa de los Famosos México: “Hay un antes y después en mi carrera”

A veces, para descubrir quién eres, necesitas dejar de interpretar a alguien más. Durante décadas, Ernesto Laguardia ha construido personajes que se han quedado en la memoria del público; sin embargo, su reciente de participación en La casa de los famosos México le permitió mostrarse sin libretos, sin escenas ensayadas y, sobre todo, sin las máscaras que suelen acompañar a quienes viven frente a las cámaras.

El encierro fue mucho más que un reto de convivencia. A sus 54 años de trayectoria, el actor asegura que encontró lecciones que no esperaba y que hoy mira como una oportunidad para crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Una de las más importantes fue aprender a soltar a las personas que no aportan algo positivo a su vida. “Fue una experiencia única, una experiencia de vida. Creo que puedo asegurar que hay un antes y un después en la carrera de Ernesto después de La casa de los famosos”, comparte en entrevista con TVyNovelas. Aunque llegó con una larga experiencia en televisión, reconoce que enfrentarse a una situación tan distinta lo llevó a poner a prueba su carácter y a observarse desde otra perspectiva.

“Aprendes a ser mejor, a ser más resiliente, a tener más compasión, también más inteligencia emocional y más madurez”, explica.

La convivencia le permitió conocer distintas personalidades y descubrir que no todas las relaciones que se construyen en un ambiente de competencia necesariamente tienen futuro fuera de él. El actor considera que algunos participantes fueron transparentes, mientras que otros mostraron distintas caras dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, prefiere no quedarse atrapado en los desencuentros.

Para él, incluso las experiencias complicadas pueden dejar una enseñanza, siempre que exista disposición para aprender de ellas. “De todos aprendes, de todos puedes sacar algún provecho para tu vida”, sostiene. Eso no significa que conservará todas las amistades que surgieron durante el programa. Después de observar las actitudes de sus compañeros y conocer lo que ocurrió alrededor de la competencia, tendrá que decidir con quién desea mantener el contacto. “Hay que sumar con la gente que te deja cosas buenas y hay que quitar a la gente que no te suma en tu vida, ni profesional ni personal”, afirma.

Su esposa, Paty, y sus hijos son su principal prioridad. De hecho, antes de aceptar la invitación al reality, habló ampliamente con ellos para tomar una decisión.

La producción ya le había propuesto participar en dos o tres ocasiones anteriores, pero el temor y sus compromisos laborales lo habían hecho desistir. Esta vez las circunstancias fueron distintas. Encontró un espacio en su agenda y, después de conversar con su familia, decidió que era momento de asumir un desafío que nunca había experimentado desde dentro. Aunque ya había conducido programas de este formato, convertirse en uno de los habitantes representaba una exposición completamente diferente.

“Lo más importante para mí son mis familias: mi Paty hermosa, mi esposa, que amo profundamente, mis hijos, y otra familia es el público”, expresa.

Su deseo era que quienes lo han acompañado durante tantos años pudieran conocerlo más allá de los personajes que ha interpretado. “Entré con la consigna de no tener máscaras, de ser yo, de divertirme, de mostrarme para que el público me conozca tal cual soy”, recuerda. Considera que esa autenticidad le permitió acercarse a espectadores que ya lo seguían, pero también a nuevas generaciones que quizá no habían tenido oportunidad de conocer su trabajo. Y ese acercamiento es uno de los regalos que más valora. Ernesto Laguardia reconoce que pertenece a una generación que creció sin teléfonos celulares ni redes sociales, por lo que todavía le sorprende la velocidad con la que puede comunicarse con miles de personas a través de una pantalla.

“Me sigue maravillando la idea de que puedas chatear con 70 mil personas al mismo tiempo”, comenta. El reality le abrió una puerta para conectar con niños, jóvenes, adultos y seguidores de distintas edades, una audiencia que quiere conservar y seguir conquistando. Para lograrlo, su equipo preparó contenidos digitales alrededor de su participación, entre ellos el personaje de “El Editor”, una figura que le permitió compartir ocurrencias y mantener el contacto con quienes seguían sus pasos dentro de La casa.

La respuesta del público lo sorprendió y confirmó que las plataformas pueden convertirse en una herramienta importante para acercarse a quienes consumen entretenimiento de otra manera. Sus planes incluyen continuar con las transmisiones en vivo, desarrollar un pódcast y mantener activa esa comunicación. También quiere aprovechar la experiencia para regresar a los proyectos de actuación con una mirada distinta. Está convencido de que convivir con personas de diferentes personalidades y enfrentar situaciones inesperadas le dejó recursos que podrá incorporar a sus próximas interpretaciones.

“Te refresca en muchas cosas como actor, entiendes mucho mejor al ser humano, entiendes mucho mejor las cosas que te sirven en tu vida personal. Te vuelves una persona mejor, más comprensiva y más resiliente”, explica.

Por eso, lejos de considerar que participar en un reality puede restarle prestigio a la carrera de un intérprete, Ernesto lo ve como una oportunidad para romper con las etiquetas. Incluso se lo recomendaría a otros colegas que todavía tienen dudas sobre entrar a un formato de este tipo. Su paso por la competencia también le permitió reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender, sin importar los años de experiencia acumulados. La exposición, la convivencia y el contacto con públicos distintos pueden convertirse en herramientas para evolucionar, siempre que uno esté dispuesto a escuchar y cuestionarse.

Hoy, la lección que se lleva va más allá de haber superado una competencia televisiva. Se trata de elegir mejor sus relaciones, valorar a quienes permanecen a su lado y no tener miedo de mostrarse como es. Después de tantos años interpretando vidas ajenas, Ernesto encontró en el encierro una oportunidad para mirar la suya con mayor claridad. Y, sobre todo, para entender que crecer también significa aprender a soltar.