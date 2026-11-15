Mayrín Villanueva habla sin tabúes de la menopausia, cómo la enfrenta y sus hábitos de belleza

Mayrín Villanueva no le teme al paso del tiempo. A sus 56 años luce radiante y transita la menopausia con la misma serenidad con la que habla de su vida: sin dramatismos, pero con honestidad. En entrevista con TVyNovelas, la actriz comparte cómo ha sobrellevado esta etapa, además de sus secretos de belleza, el cuidado de su salud mental y la manera en que mantiene el equilibrio en su vida.

“Estoy en plena menopausia y es un momento en el que, afortunadamente, ya tenemos muchos recursos”, afirma. Para ella, el cambio generacional es clave: “Ya no es como nuestras mamás que se la rifaban solitas; nosotros ya no tenemos por qué sufrir, es como ir al dentista y no ponerte anestesia”. Villanueva asegura que su bienestar se debe, en gran medida, a haberse atendido a tiempo.

“Antes de que empezara todo el rollo, me fui preparando para que no me cayera de golpe”, explica. Su equipo médico -una ginecóloga y un endocrinólogo- ha sido fundamental: “Soy fan de todos los doctores; tengo un grupo de médicos que me han ayudado mucho y me siento muy bien”, afirma. Sobre los síntomas, recuerda: “Sí, poco tiempo, porque luego, luego empecé a buscar ayuda. Bochornillos raros y taquicardias... La verdad es que el estado de ánimo no me cambió, quizás porque lo atendí a tiempo”, enfatiza.

Esa prontitud también explica la reacción de su familia. “Ellos ni cuenta se dan, quizás porque no llegué a tocar el fondo”. Y reflexiona: “He conocido gente que sí se espera tanto tiempo y no les va muy bien, hay quienes se deprimen, que sí tienen cambios de humor fuertísimos. Pero cada persona lo vive diferente”.

Sobre cómo ha logrado verse tan bien, la actriz responde con sencillez: “Cómo no, sí pasan los años, pero hago ahí algunos esfuercitos”.

Su rutina se basa en lo esencial: “Me lavo la cara bien todas las noches, aunque me dé flojera, uso siempre protector solar, no me expongo directo al sol, y las cremitas...”.

En cuanto a la alimentación, no se impone restricciones: “No existe nada prohibido para mí. Amo la comida, amo cocinar, somos una familia bien tragona y lo disfrutamos mucho”.

Para Mayrín Villanueva, el equilibrio emocional es prioridad y un ejercicio diario. “Me encanta el trabajo interior, yo creo que hasta hubiera querido ser psicóloga. Creo que lo más importante en un ser humano es trabajar esa parte, ver hacia adentro, tratar de regresar hacia adentro, a tu interior, porque es muy fácil, sobre todo ahora con las redes sociales, que te preocupe más el exterior. “Yo trato de estar en paz, creo que ese es mi mayor éxito, vivir en calma, con tranquilidad”. Y revela su método: “Trato siempre de sacar lo que duele, lo que me enoja y exteriorizarlo, trabajarlo y hacerme responsable de lo que me toca”.

Su tranquilidad también tiene raíces familiares: “Me siento muy afortunada de tener una familia como la que tengo, que mis papás sigan vivos, de disfrutar tanto a mis hijos, ver que están cumpliendo sus sueños, eso me da mucha tranquilidad”. Finalmente, sobre esta etapa de su vida, Villanueva concluye: “Me siento contenta, con ganas de seguir trabajando mucho, de disfrutar a mis hijos y de cumplir sueños. Yo siento que trabajo para viajar, me encanta conocer lugares”.