47 años de TVyNovelas: La escandalosa pelea entre Sebastián Ligarde y Rafael Rojas en “Vivo por Elena”

Sebastián Ligarde incluso acudió ante los ejecutivos de Televisa para quejarse.

Al final, no pudo hacer sino actuar la muerte de Ernesto, aquel villano terrible de “Vivo por Elena”, a pesar de que no estaba de acuerdo.

En la telenovela, Ernesto engaña a Elena (interpretada por Victoria Ruffo) e incluso le hace creer que abusó de ella. En su intento por obligarla a casarse con él, la persigue por las escaleras de su casa y Elena, al zafarse de sus garras, provoca la caída de Ernesto... y muere.

Ligarde explicaría a TVyNovelas que su desacuerdo con la muerte de su personaje no era un capricho, sino un enojo justificado: “Rafael Rojas me engañó”, dijo.

En esta celebración del 47 aniversario de TVyNovelas en el que hemos recordado algunos pasajes de las telenovelas y el espectáculo mexicanos que han quedado registrados en nuestras páginas, ahora es el turno de traer al presenta aquella pelea entre ambos actores.

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Reproducimos a continuación la entrevista en la que Ligarde explica por qué se dice engañado por Rafael, recordado por sus personajes en “Quinceañera"y “Teresa” pero que en ese momento se había convertido en uno de los directores de la telenovela.

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Sebastián Ligarde: “¡RAFAEL ROJAS ME ENGAÑÓ!”

Lo matan a la mitad de la novela y no le avisaron

Sebastián Ligarde está sumamente molesto, debido a que Rafael Rojas, director de escena en 10 capítulos de “Vivo por Elena” (ahora el director titular es Sergio Jiménez y lo apoya Manolo García) lo invitó a interpretar un personaje que aparecería en toda la historia, hecho que no cumplirá porque está escrito que el villano muere en el capítulo 95, de un total de 200. Tan grande fue su enojo, que se rumoró que el actor abandonaría la telenovela sin terminar su participación.

“Es muy poco profesional y periodístico publicar que una persona dijo que Sebastián Ligarde dijo... Por qué no me hablan y me preguntan. Tengo 25 años de carrera y no hubiera durado si abandonara proyectos y tuviera vedetismos de ese tipo”.

FURIOSO, SE QUEJÓ CON EJECUTIVOS DE TELEVISA

Ligarde supo que su personaje moriría cuando había grabado varios capítulos.

“Hice un terrible coraje y con justa razón, y no soy actor que cuando pasa injusticias o está enojado se lo traga, soy bastante expresivo. Estuve tan molesto que le hice saber a los ejecutivos que me habían engañado y que se me hacía una actitud poco seria”.

—¿Cuál fue la respuesta de Juan Osorio, productor de “Vivo por Elena”?

“Él no sabía, pero también fue culpa mía porque no le pregunté a él en cuántos capítulos salía. La próxima vez voy a tener todo por escrito: la cantidad de dinero, de capítulos y el crédito”.

Sebastián Ligarde era “Ernesto"; Rafael Rojas era director de la telenovela Captura Tlnovelas / Hemeroteca TVyNovelas

NO QUISO QUE MODIFICARAN SU PERSONAJE

—¿Pediste que se modificara tu personaje?

“Hablé con la escritora y me dijo que era absolutamente necesario para el desarrollo de la trama que mi personaje muriera. Tampoco quise que lo modificaran porque luego hacen invenciones tontas. Prefiero terminar el personaje de la mejor manera”.