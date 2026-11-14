Ricardo O’Farrill cuida más de sí mismo y valora como nunca la fidelidad de sus fans

Después de todo lo que ha vivido, Ricardo O’Farrill tiene motivos para agradecer: su público sigue ahí. El comediante regresa a los escenarios con Palabra de señor, un espectáculo que disfruta mucho y que marca una nueva etapa en su carrera. Entre funciones, giras y preparativos para grabar un especial, reconoce que hoy trabaja de otra manera, cuida más de sí mismo y valora como nunca a quienes no han dejado de acompañarlo.

Aunque inicialmente su gira no contemplaba una presentación en la capital, Ricardo quiso hacer lo posible para regresar. Actuar en la CDMX tiene un significado especial para él, pues representa reencontrarse con una parte importante de su historia y con las personas que han seguido su trabajo durante tantos años. “Ciudad de México siempre es muy especial y de repente encontramos esa fecha y dijimos: hay que aprovecharla y tocar en casita. Este tour no iba a pasar por Ciudad de México y ahí me entró una cosa como de orgullo, de ¡tiene que pasar por la ciudad!”, comparte.

La respuesta de sus seguidores ha sido tan buena que se presentó el pasado 7 de noviembre en el Auditorio BB con éxito. “Lo que me dicen, los regalos que me dan, las consideraciones, el nunca haberse ido… El cariño de la gente es muy bonito”, expresa. Para el comediante, encontrarse con personas que llevan años acompañándolo tiene un valor que va más allá de llenar un recinto. Es descubrir que, a pesar del tiempo y de los cambios en su carrera, existe una conexión que permanece.

Después de presentar un espectáculo construido alrededor de una historia, Ricardo decidió regresar a la estructura tradicional del stand-up: varios chistes conectados, ocurrencias y reflexiones que van construyendo una experiencia frente al público.

“Es un show al que le tengo mucho cariño, donde doy mucho en el escenario y donde digo puras idioteces. Creo que, si alguien se toma en serio lo que digo, está en el lugar equivocado, porque es claramente comedia”, advierte.

En Palabra de señor, la dualidad humana y las contradicciones entre la luz y la oscuridad sirven como punto de partida para abordar temas relacionados con la religión, las creencias y el comportamiento de las personas. Todo desde la irreverencia y el humor negro que caracterizan su propuesta.

Detrás de las carcajadas, existe una disciplina que el comediante reconoce haber desarrollado con mayor conciencia. Hoy entiende que preparar un espectáculo no consiste únicamente en escribir buenos chistes o memorizar un texto: también implica cuidar su cuerpo y encontrar un equilibrio durante las giras. Actualmente, cada presentación forma parte de los ensayos para grabar su próximo especial, programado para el 12 de diciembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en Querétaro.

El comediante comparte que la experiencia también le ha enseñado a reconocer sus propios límites y a ser más considerado consigo mismo cuando tiene que recorrer distintas ciudades y presentarse constantemente.“Creo que el tiempo me lo ha dado, ser más amable con mi cuerpo mientras estoy de tour. No sé cómo lo hacía antes, de verdad no sé cómo lo hacía”, confiesa.

Una de las cosas que más sorprenden a Ricardo es descubrir cuánto tiempo llevan siguiéndolo algunas personas. “Me sorprende el público. Lo que luego les digo es: gracias por la permanencia, porque me cuentan su historia de la cantidad de tiempo que llevan siguiéndome y es increíble, hace mucho tiempo que lo hacen”.

Al hablar de la industria, Ricardo considera que existe una mayor oferta de entretenimiento humorístico, aunque no necesariamente de stand-up. Los contenidosd igitales, las plataformas y otros formatos han ampliado las posibilidades para quienes buscan divertirse. “Yo creo que hay una mayor demanda de comedia en general que de standup, hay más vertientes de comedia en distintos formatos que de stand-up como tal”, explica