Ari Telch responde a ataques del público tras generar preocupación

Con un toque de sarcasmo, Ari Telch hizo frente a todos los comentarios que le llegan en sus redes sociales, luego de que acaparó titulares por un presunto colapso que derivó en quejas vecinales y encendido de alertas.

“No es condición es trastorno, aunque para mí, son PUTAS ENFERMEDADES Y YA”, fue parte de lo que escribió el actor.

¿Qué pasó con Ari Telch? Durante la semana, publicó un inquietante mensaje en redes sociales, pues aseguró que estaba en peligro, al tiempo solicitó ayuda para identificar a la mujer: “No recuerdo cómo se llama esta mujer pero me está persiguiendo. Estoy en peligro, necesito ayuda. Apartó de mi lado a Lupita Nyong’o. No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica. Pido su ayuda, contáctenme.

“Por el momento huí, pero no sé dónde me encuentro. Si la conocen y sabe su dirección, llamen a seguridad. Creo que aún estoy en Cuernavaca. ¿Conoces su nombre? Te suplico me lo hagas saber”.

Además, se dio a conocer que sus vecinos se han quejado por sus acciones. También hay videos de cámaras de seguridad en los que se le ve con actitudes erráticas y amenazantes, de acuerdo con el testimonio de los vecinos. “Sabemos lo que él mismo ha dicho sobre la condición de su enfermedad. Es algo que nos preocupa pero también nos preocupa que sus actitudes puedan lastimar a un vecino”, explico uno de los vecinos denunciantes, Fernando Murillo.

Así que ahora, en redes sociales, Ari Telch respondió:

Sobre las adicciones, Ari Telch confesó: “Me metí hasta el dedo, me retiré en 2008".

Ari Telch X

Ari Telch X

Ari Telch X

Ari Telch X

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Vecinos de Ari Telch comenzaron dos denuncias ante a Fiscalía de Morelos

La primera es por daños a la propiedad; la segunda, por amenazas. Por lo menos cuatro vecinos de Telch hablaron públicamente ayer de las presuntas “conductas agresivas” del actor; y de las cuales esta tarde se revelaron audios y videos en el programa De Primera Mano.

En uno de los audios, Telch reclama a su junta de vecinos por haberlo sacado del grupo de whatsapp. Se escucha a una mujer que le pide que se retire porque se sienta invadida en su privacidad y su tranquilidad. Ari responde repetidas ocasiones: “No me retiro, no me retiro. Esto que están haciendo es una cosa diabólica e irrespetuosa”.

En otro de los audios, Telch confiesa que tomó uno de los camastros delas áreas comunes del fraccionamiento, lo cargó hasta la azotea de la casa de un vecino y se lo arrojó al patio.

“Yo sí tomé uno de los camastros, me subí a casa de Teo y aventé el camastro adentro de su casa; sí, soy un delincuente”