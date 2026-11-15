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Por el desfiguro de Paola Suárez, La Mansión VIP impone normas en fiestas: No dejaremos que vomite en el piso

HotSpanish prometió a los habitantes cuidarlos y reveló lo que hicieron con Paolita Suárez cuando se puso de mala copa

Noviembre 15, 2026 • 
Alejandro Flores
PAOLITA SUAREZ.jpg

Paola Suárez en la fiesta

Captura LM VIP

Los excesos de Paolita Suárez no pasaron desapercibidos para HotSapanish, el creador de La Mansión VIP.

Este sábado, antes de anunciar a los nominados en riesgo de ser expulsados esta semana, hizo un anuncio para evitar que la situación se repita en el futuro y sobre todo, dijo, para cuidar a los habitantes.

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¿Qué pasó con Paola Suárez en la primera fiesta de La Mansión VIP?

Paolita Suárez perdió el control muy rápido en la primera fiesta de La Mansión VIP, segunda temporada.
La influencer tuvo enfrentamientos verbales con varios de los integrantes del reality show a quienes en un momento les gritó:

“Yo borracha les voy a decir: tú me caes mal, tú me caes mal, tú me caes mal”.

Paolita comenzó a dar indicios de mala copa cuando vociferó que ella en su natal León, Guanajuato, hay veces en que sale de fiesta y se llega a gasta “50 mil, 60 mil... hasta 100 mil pesos en un día”.
Ese exabrupto lo tuvo en la barra, donde tomó una botella para tomar directamente de ella. Después se fue a la mesa, donde nuevamente comenzó a retar a los habitantes de La Mansión VIP.
La reacción de Suárez fue levantarse y gritar: “Si me controlo, van a valer...”

La Mansión VIP
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Cuando quiso sentarse nuevamente, Paolita se cayó al piso. Abel Robles entonces se acercó para ayudarla.
Pero cuando la quiso levantar, los tacones traicionaron a Suárez y otra vez cayó al piso.
“Ya llevénsela a la cama”, pidieron algunos entre ellos Doña Alegría,

¿Qué dijo HotSpanish de Paolita Suárez?

Ante esta situación HotSpanish decidió que en las fiestas próximas, el alcohol se restringirá para los habitantes que muestren evidentes signos de exceso, como sucedió con Paolita el viernes pasado.

“Los vamos a resguardar un ratito porque no vamos a dejarlos que anden vomitando por ahí”, dijo el creador de contenido.

Contó que, en el caso de Paolita, lo que hicieron precisamente fue resguardarla para que se le bajara la borrachera.

“Y tengan la seguridad de que haremos lo mismo por ustedes en caso de que les pase; para evitar algún accidente”

La Mansión VIP Paola Suárez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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