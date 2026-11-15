Gabito Ballesteros ya está libre y en concierto; aclara que lo detuvieron para buscar drog4as y arm4s

Gabito Ballesteros salió libre antes de que se cumplieran 24 horas de su detención en Querétaro.

El cantante anunció su liberación a través de una foto en su Historias de Instagram en donde aparece él de espaldas y sentado en lo que parece ser un vehículo privado.

Gabito se presentó el viernes por la noche en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro pero su show fue interrumpido por la intervención de la policía.

Un primer informe, respaldado por la propia Feria y con base, aseguró, en informes policiales, señaló que la interrupción del concierto fue por “apología del delito”, ya que Gabito habría cantado dos temas prohibidos por referirse a temas del narcotráfico.

La respuesta de los abogados de Ballesteros

Los abogados de Ballesteros, la tarde de este sábado publicaron un comunicado en el que negaron esa versión.

“La intervención policial y el posterior traslado de Gabriel Ballesteros y parte de su equipo no obedecieron a una imputación por apología del delito, ni estuvieron relacionados con el contenido de su presentación artística. Dicha intervención tuvo como finalidad realizar una revisión ante la presunción de que en el vehículo pudieran encontrarse armas de fuego o sustancias ilícitas”.

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Los abogados argumentaron que la revisión tuvo como resultado que no se localizaron sustancias ilícitas ni armas de fuego de procedencia ilegal.

“Únicamente se identificó que dos elementos del equipo de seguridad del artista portaban dos armas de fuego, una cada uno, y contaban con los permisos de portación correspondientes”.

Los abogados señalaron que ambos fueron liberados al comprobarse que no eran armas ilegales.

Comunicado de abogados de Gabito Ballesteros

Ballesteros, mientras tanto, viajó a Nextlalpan, la llamada capital de la mezclilla, para presentar en el Teatro del Pueblo.