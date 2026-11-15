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Yolanda Andrade conmueve al confesar que llora al ver las estrellas: “Sé lo que va a pasar con mi enfermedad”

En su regreso a su programa de televisión, Yolanda Andrade recordó también sus tiempos en realties

Noviembre 14, 2026 • 
Alejandro Flores
yolanda andrade (9).jpg

Yolanda Andrade, en “Montse y Joe”

Captura Unicable

Yolanda Andrade está de vuelta en la televisión: acude con cierta regularidad a su programa “Montse y Joe”, en Unicable.

Y este jueves estuvo en la emisión en la que los invitados fueron algunos de las habitantes de La Casa de los Famosos 4: Ernesto Laguardia, Yanet García, Brianda Deyanara y Karina Torres.
Yolanda se mostró especialmente entusiasta en la charla cuando se tocó el tema de lo que significa la experiencia de estar aislado del mundo durante cierto periodo.
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Yolanda, hay que recordar, estuvo en el Big Brother VIP en el que Omar Chaparro fue el ganador. Ella quedó en segundo lugar.

“Antes era otra experiencia porque era como un juego y no había redes sociales. Todo Culiacán me apoyó, todo Sinaloa, es más, regalaban teléfonos con tiempo aire para que votaran por mí”, recordó Andrade.

El mensaje de Yolanda Andrade

La conversación llevó a Ernesto Laguardia y Yanet García a reconocer que al salir del encierro se conmovieron con cosas cotidianas, desde caracoles hasta flores.
En el caso Yolanda Andrade, esa misma emoción la experimenta ahora pero por una motivación diferente: su enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica.

“Ahora que estuve en Tulum, en una casa preciosa, me puse a hacer ejercicio para moverme y de pronto miré al cielo y dije: dios mío, las estrellas”.

Explicó que en la ciudad, ella vive en un edificio de departamentos en el que, ahora se da cuenta, hace mucho tiempo no había levantado la mirada al cielo.

Yolanda Andrade explicó que su enfermedad la ha llevado a entender el paso del tiempo de una manera distinta porque cada paso que da se convierte en lo más importante del día.

“Yo me siento afortunada de decir... aunque sé lo que va a pasar en el camino y lo voy viviendo rápido pero tengo tiempo de venir aquí, hacer una llamada, decirle a alguien te amo”.
¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
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Andrade suele repetir en sus mensajes a sus fans que está muy consciente de que su enfermedad no tiene cura y es progresiva.

Yolanda Andrade
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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