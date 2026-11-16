Miss Universo y Lupita Jones se declaran la guerra: “El certamen no debería estar en manos de delincuentes”

Lupita Jones fue clara: está lanzando bombas contra Miss Universo... y no se va a detener.

La empresaria que está en la historia del modelaje como la primera mexicana en ser Miss Universo, publicó un video en el que aparece limando sus uñas y cuando le sopla para deshacerse de los residuos, aparece la imagen de una bomba nuclear que estalla.

“Así las cosas”, se lee en el video.

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¿Por qué estalló la guerra entre Jones y Miss Universo?

El escándalo explotó a la medianoche de este viernes, cuando la cuenta oficial de Miss Universo dejó de seguir en Instagram a Lupita Jones, pero también a Ximena Navarrete y Andrea Meza.

¿Qué tienen en común las tres? Se trata de tres de las cuatro Miss Universo que tiene México, la otra es Fátima Bosch.

Pero Ximena y Andrea fueron reinas mientras estaban bajo la tutela de Lupita Jones, quien fue directora del certamen en México desde 1994 y hasta noviembre de 2023, fecha en la que fue destituida por Raúl Rocha Cantú, el empresario que adquirió los derechos de la franquicia tanto mexicano como internacional.

Desde entonces, la organización ha tenido severos enfrentamientos con Lupita Jones pero se habían respetado ciertos aspectos institucionales, como el hecho de que en su perfil de Instagram, Miss Universo seguía a Lupita, Ximena y Andrea en su calidad de ex reinas del certamen.

¿Qué dijo Lupita Jones de Miss Universo y su dueño Raúl Rocha?

Eso cambió de manera radical este fin de semana, cuando dejó de seguir a las tres.

¿La razón? Una transmisión en vivo de Lupita Jones en la que declaró:

“Se trata de que Miss Universo regrese a manos de empresarios de verdad y no de delincuentes; es la verdad; y quien no lo quiera oír que no esté en este live”.

Raúl Rocha enfrenta actualmente un proceso judicial por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Lupita Jones, sin mencionar su nombre, parece aludir directamente esta situación:

“Dejen de estar defendiendo lo indefendible; Miss Universo debe estar en manos de empresarios, no de gente que quiere aprovecharse de esta marca para beneficios personales y motivaciones oscuras”.

La respuesta parece haber sido la decisión de Miss Universo de dejar de seguir a Lupita, Ximena y Andrea.

La única que sigue entre los amigos del certamen es Fátima Bosch, actual Miss Universo.

