Luis Chaparro culpa a Yahir de perjudicarlo en LCDF: "¿Qué hacía: desayunaba, entrenaba y dormía?”

Luis Chaparro estuvo en el podcast de Mariana Ochoa para recordar su paso por La Casa de los Famosos, donde ella fue el primer lugar mientras que él fue de los primeros eliminados.

El desempeño de Chaparro fue muy criticado por el público ya que lo consideraron decepcionante, pues teniendo una gran base de seguidores en redes sociales, se esperaba que replicar alguna forma de su contenido que se hace viral.

Sin embargo, no lo hizo pese a que fue un consejo que recibió constantemente.

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Ahora, en el podcast de Mariana Ochoa, explica que no lo hizo porque nunca encontró acomodo dentro de los grupos de La Casa de los Famosos.

Reveló, además, que constantemente lo mandaban llamar de la producción para regañarlo por algo que hizo y violaba las normas del reality.

“Me acuerdo que una vez me regañaron porque conté cómo entré a La Casa, o sea, cómo me encontré con Rosa María Noguerón (la productora)”.

¿Qué dijo Luis Chaparro de Yahir?

Y en ese sentido, su argumento tocó a Yahir y Guillermo Schutz, a quienes considera que eran incluso más muebles que él. En el reality, los fans llamaron “muebles” a los participantes que no generaban contenido.

“El término mueble es... a ver: yo me tomaba mis siestas pero Memo dormía todo el día... a ver, Yahir entrenaba, desayiunabab, se tomaba una siesta... ¿y qué más?”

Mariana Ochoa le recordó que Yahir, en las primeras semanas, hizo un comentario crítico hacia él durante la segunda nominación: que estaba apagado y que sólo brillaba cuando estaba junto a Aldo Rendón.

Luis estuvo de acuerdo en que ese comentario lo afectó en La Casa de los Famosos.

“Me súper... sí... pensar que por ese comentario tergiversó todo; si ese comentario no se hubiera dado...”

Efectivamente, a partir de esa nominación, la narrativa de muchos otros habitantes y de los panelistas externos de La Casa de los Famosos fue señalar que a Luis Chaparro le faltaba brillar. Y a la siguiente semana salió expulsado.

