Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava, tras superar la parálisis facial, celebra 40 años de trayectoria

Ni una pausa inesperada por motivos de salud ha conseguido frenar el ritmo de trabajo que lo ha acompañado durante cuatro décadas. Entre los foros de televisión, los escenarios de comedia, las giras y sus responsabilidades detrás de cámaras, Juan Carlos “El Borrego” Nava sigue sumando proyectos y nuevos retos. En abril de 2026, tuvo un episodio que encendió las alarmas: una parálisis facial lo obligó a prestar atención a su bienestar y generó preocupación entre sus seguidores. Hoy, el panorama es distinto. El comediante asegura que esa situación quedó atrás y que está listo para continuar con lo que más disfruta: trabajar.

“No paro. Ahorita terminamos La casa de los famosos, viene un programa de concursos y tenemos tres programas de comedia que tengo la bendición y la oportunidad de dirigir. Prácticamente, gracias a Dios, todo lo que falta de 2026 y el próximo 2027 están llenos de trabajo. Además vienen las giras del show de stand up Guerra de chistes y Los originales; prácticamente las 52 semanas del próximo año están llenas de trabajo”, comparte.

Lejos de considerar que semejante ritmo pueda agotarlo, Nava encuentra en la actividad profesional una fuente de energía. Para él, mantenerse vigente no es solamente una necesidad de la industria, sino una manera de alimentar la pasión que lo ha acompañado desde sus inicios.

“Hay que estar activo, presente y vigente. Yo creo que eso te da mucha energía en lugar de cansarte, y más si es algo que disfrutas”, agrega.

‘El Borrego’ Nava enfrenta un delicado panorama de salud. YouTube

En abril de 2026, la salud de El Borrego generó inquietud luego de que trascendiera que había sufrido una parálisis facial. El propio conductor contó que la detectó al despertar de una siesta, antes de cumplir con un compromiso profesional. Aquel episodio se sumó a otros problemas de salud que había enfrentado, entre ellos una hospitalización por cálculos renales. Ahora, al hablar de su recuperación, transmite tranquilidad y asegura que está enfocado en continuar con su vida y sus compromisos. “Todo el tema de la parálisis ya es historia. Me recuperaré al 100 por ciento y, gracias a Dios, todo muy bien. No debo checarme ni nada más”.

Su presente profesional está ligado a La casa de los famosos México, un formato que mantiene al público pendiente de lo que sucede dentro del encierro y que provoca conversación en redes sociales. Para el conductor, las opiniones divididas no han impedido que el programa conserve su capacidad de convocatoria. “La casa sigue siendo La casa y la verdad es que somos tendencia, hablen bien o mal. Nunca dejan de hablar y los números siempre están presentes, con grandes cifras de rating, de ventas y de audiencia. La verdad es que siempre ha sido un éxito”, sostiene.

Aunque muchos lo identifican por su faceta de conductor y comediante, Nava ha desarrollado su carrera también detrás de cámaras, en la producción y en la dirección. “Es algo que llevo haciendo durante casi 40 años y es muy divertido; es una parte de mi trabajo, de mi pasión. A lo mejor la gente no conoce tanto esta parte de mí, pero así empecé. Yo nunca he dejado la producción y ahora la dirección; he dirigido teatro, cine... La verdad es que es algo que me llena mucho”, explica.

Llegar a 40 años de carrera es motivo de celebración, pero también una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa permanecer en una industria donde las tendencias, los formatos y los gustos de la audiencia cambian constantemente. “Estar vigente es un gran reto. A veces lo más difícil es permanecer, no tanto llegar, sino estar presente en cosas que tengan éxito. La verdad es que he tenido la suerte de estar en proyectos que me dan vigencia y me mantiene en el gusto de la gente”, concluye.