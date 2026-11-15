Por esta canción Gabito Ballesteros fue detenido durante un show; se considera apología del delito

Gabito Ballesteros fue detenido durante su concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. Lo que sucedió durante y después se ha convertido en motivo de controversia entre el cantante y las autoridades.

Por un lado, Gabito asegura que fue una detención injusta y arbitraria; mientras que la autoridad informó que la detención se hizo por apología del delito al “interpretar dos canciones no autorizadas”.

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En una transmisión en vivo, realizada anoche mismo, momentos después de la detención, Gabito Ballesteros narró su versión de los hechos.

De acuerdo con el cantante, él acató las disposiciones de la autoridad al no interpretar canciones de una lista que le entregaron.

🔺Tras ser detenido y subido a una grúa, con todo y su camioneta, Gabito Ballesteros, cantó vía radiofrecuencia a las autoridades, un fragmento de la canción “Cuerno Azulado” tras pedirle a su equipo que subiera el volumen.

El cantante originario de Sonora, ya aparece en el… pic.twitter.com/gjMDLbJef2 — Yadith Valdez (@yadithvaldez) November 14, 2026

Dijo que lo obligaron, mediante el uso de gas, a bajar de su automóvil y detenerlo. Finalmente, cuenta, fue llevado con grúa.

Las razones de la autoridad para detener a Gabito

La versión de la autoridad se conoció a través de un comunicado firmado por la Feria Internacional Ganadera.

“Durante el concierto, el artista interpretó una primera canción no autorizada por lo que el personal de Inspección Municipal de El Marqués, intervino para bajarlo del escenario”.

De acuerdo con esta versión, Gabito subió nuevamente al escenario y cantó otro tema prohibido: AMG.

Esta es la canción que, asegura Gabito, no estaba en la lista prohibida.

¿Qué dice la canción por la que detuvieron a Gabito Ballesteros?

La letra de AMG es una narración en primera persona que resalta una vida llena de lujos, tenis Nike, camionetas y un jet particular. Se retratan, como suele este género, escenas sensuales y una historia de vida con un pasado de pobreza.

Se alude a libretas en las que se apunta todo y radios siempre en alerta.

Es un tema que fue colaboración de Gabito, Peso Pluma y Natanael Cano.

