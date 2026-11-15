Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Por esta canción Gabito Ballesteros fue detenido durante un show; se considera apología del delito

La Feria Internacional Ganadera de Querétaro y Gabito Ballesteros dieron versiones distintas de lo que ocurrió

Noviembre 14, 2026 • 
Alejandro Flores
gabito ballesteros.jpg

Gabtio Ballesteros

Instagram / Captura X

Gabito Ballesteros fue detenido durante su concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. Lo que sucedió durante y después se ha convertido en motivo de controversia entre el cantante y las autoridades.

Por un lado, Gabito asegura que fue una detención injusta y arbitraria; mientras que la autoridad informó que la detención se hizo por apología del delito al “interpretar dos canciones no autorizadas”.
TE RECOMENDAMOS: Ari Telch responde a ataques del público tras generar preocupación

En una transmisión en vivo, realizada anoche mismo, momentos después de la detención, Gabito Ballesteros narró su versión de los hechos.
De acuerdo con el cantante, él acató las disposiciones de la autoridad al no interpretar canciones de una lista que le entregaron.

Dijo que lo obligaron, mediante el uso de gas, a bajar de su automóvil y detenerlo. Finalmente, cuenta, fue llevado con grúa.

Las razones de la autoridad para detener a Gabito

La versión de la autoridad se conoció a través de un comunicado firmado por la Feria Internacional Ganadera.

“Durante el concierto, el artista interpretó una primera canción no autorizada por lo que el personal de Inspección Municipal de El Marqués, intervino para bajarlo del escenario”.

De acuerdo con esta versión, Gabito subió nuevamente al escenario y cantó otro tema prohibido: AMG.
Esta es la canción que, asegura Gabito, no estaba en la lista prohibida.

¿Qué dice la canción por la que detuvieron a Gabito Ballesteros?

La letra de AMG es una narración en primera persona que resalta una vida llena de lujos, tenis Nike, camionetas y un jet particular. Se retratan, como suele este género, escenas sensuales y una historia de vida con un pasado de pobreza.

La Mansión VIP
La-Mansion-VIP.jpg
Famosos
Otro que abandona ‘La Mansión VIP’ en la madrugada y tras crisis de ansiedad… crecen RUMORES DE ABSTINENCIA
‘Dani Flow’ duró 4 horas y su compañero 1 día, sin embargo llama la atención que ambos padecieron ansiedad, desesperación y temblores.
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
¿Quién es Jlexis, el influencer de 25 años que parece enamorado de Doña Alegría en La Mansión VIP?
Noviembre 11, 2026
Famosos
¿Por qué ‘Dani Flow’ abandonó ‘La Mansión VIP’ a las 4 horas de haber ingresado? Ya hablan de MULTA MILLONARIA
Noviembre 09, 2026
Famosos
¿Bellakath es o no es abogada? Este es el verdadero nivel de estudios de la habitante de La Mansión VIP
Noviembre 08, 2026
Famosos
El oscuro pasado de Bellakath, nueva integrante de La Mansión VIP
Noviembre 07, 2026

Se alude a libretas en las que se apunta todo y radios siempre en alerta.
Es un tema que fue colaboración de Gabito, Peso Pluma y Natanael Cano.

Gabito Ballesteros
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
doña alegría (1).jpg
Famosos
Doña Alegría hace una terrible confesión sobre su marido: quiso divorciarse pero no pudo
Noviembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
josé eduardo derbez niño.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: FOTOS de José Eduardo Derbez en su fiesta de 6 años; ¿estuvo Eugenio Derbez?
Noviembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
karina torres (1).jpg
Famosos
Karina Torres pelea por recuperar su visa y revela cómo se enteró que se la revocaron
Noviembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
ari telch (1).jpg
Famosos
Mhoni Vidente le pide a Eugenio Derbez que cuide su salud porque el tarot predice un grave problema
Noviembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
ari telch.jpg
Famosos
Filtran audios de Ari Telch confesando acciones peligrosas con sus vecinos
Los vecinos comenzaron dos denuncias en la Fiscalía de Morelos contra Ari Telch
Noviembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
poncho de nigris (2).jpg
Famosos
Poncho de Nigris ofrece millonaria recompensa por la captura del ratero que le robó la nomina de su negocio
Este viernes, Poncho de Nigris denunció públicamente que uno de sus empleados fue asaltado al salir del banco
Noviembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
alcanzar-estrella-2027.jpg
Series y Cine
María Perroni y Eduardo Zucchi protagonizan la nueva versión de “Alcanzar una estrella": “Tenemos química y complicidad”
A 36 años de la telenovela que conquistó al público en 1990, una nueva pareja protagónica asume el reto de recuperar su esencia, con canciones inéditas y personajes construidos desde su personalidad.
Noviembre 13, 2026
sasha luis de llano (1).jpg
Famosos
Ya empezó el nuevo proceso de Sasha y Luis de Llano; el productor revela detalles
En el mismo canal donde publicó la “disculpa pública” que Sasha rechazó, Luis de Llano lanzó un nuevo video
Noviembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores