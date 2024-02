El desgarrador testimonio de Brenda Zambrano: reveló que su novio la obligó a abortar y luego la dejó

Brenda Zambrano Un tal Fredo algunos de los dolorosos detalles que vivió con sus relaciones del pasado: estas fueron sus controvertidas revelaciones.

De acuerdo con la influencer, reconocida por haber sido una exconcursante del reality show de MTV Acapulco Shore , vivió una fuerte experiencia con una de sus exparejas cuando ingresó al reality show Mitad y mitad, juego de amor que la dejó marcada para siempre.

Zambrano reconoció que, en aquella época, era todavía una adolescente y estaba en un estado emocional muy vulnerable, lo que fue aprovechado por uno de sus exnovios, quien la obligó a interrumpir su embarazo para abandonarla poco después, experiencia que tardó mucho en superar.

“FUE UNA RELACIÓN BIEN TRAUMANTE... YO ME ENTREGUÉ COMPLETAMENTE”

La exintegrante de Acapulco Shore reconoció que su inexperiencia la hizo cometer muchos errores, y uno de ellos fue confiar en una persona inadecuada:

“Fue una relación bien traumante (...) yo me enamoro de esta persona, todo iba viento en popa, yo me entregué completamente”, recordó Brenda Zambrano, quien detalló que se había embarazado en pleno reality show.

“Tenía como 19 o 18 años y quedé embarazada en pleno reality. No me acuerdo muy bien (...) yo estaba muy inmadura y siempre he sido bien impulsiva”, reconoció Zambrano, quien debió lidiar con una noticia que le cayó como balde de agua fría:

“Yo me entregué completamente a este tipo, confié en él y pues de la nada salí embarazada (...) este tipo me envolvió y me hizo abortar”, confesó Brenda, quien finalmente cedió a las exigencias de su pareja a pesar de que contaba con el apoyo de su mamá.

“Me dijo, ‘no estamos preparados para tener un hijo, creo que no es el momento, estamos muy jóvenes, te falta mucho por vivir’ ”, detalló; sin embargo, a pesar de que Brenda hizo todo por complacer a su novio, sufrió una dolorosa traición:

“A LA SEMANA ME BOTÓ…”

“Tomé la decisión, la tomamos entre los dos y a la semana que yo ya me sentía bien, me botó. Quedé dañada psicológicamente, veía por todos lados cosas de bebés y yo en llanto. ¿Por qué me dejaste, si yo te amaba?”, declaró.

Ahora, Brenda Zambrano detalló que aunque ya perdonó a su ex, cuyo nombre no reveló, aún hay una herida profunda: “Lo perdoné, pasaron los años. Me lo vuelvo a topar y lo saludo, pero hasta ahí”.