“Horror absoluto": Streamer murió durante transmisión en vivo tras horas de maltrato

Jean Pormanove, un popular streamer francés cuyo nombre real era Raphaël Graven, murió a los 46 años luego de sufrir maltratos, golpes, insultos y humillaciones que se transmitían en internet.

El hombre transmitió en vivo durante varios días, en total, 289 horas. Era famoso por grabarse sufriendo humillaciones por parte de otros dos influencers, pero la noche entre el 17 y 18 de agosto, murió mientras dormía.

Uno de los agresores, que lo abofeteaba o golpeaba, se le acercó para llevarle agua, pero al ver que no reaccionaba, apagó la cámara.

La Fiscalía de Niza, en Francia, comenzó los trabajos de investigación para esclarecer las causas de la muerte, y averiguar si murió por los golpes que le suministraron previamente o si fue por otro motivo.

En el lugar donde murió, una habitación alquilada en el pueblo de Contes, la policía encontró videos con escenas de violencia extrema, calificados por la ministra delegada de Asuntos Digitales, Clara Chappaz, como un “horror absoluto”.

“La muerte de ‘Jean Pormanove’ y la violencia que sufrió son absolutamente horribles. Transmito mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. ‘Jean Pormanove’ fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick. Se ha abierto una averiguación judicial. También me he puesto en contacto con los responsables de la plataforma para obtener explicaciones”.

“En esta etapa, no hay nada sospechoso, las entrevistas están en curso y se realizará una autopsia”, detallaron las autoridades.

Owen Cenazandotti, uno de los hombres que aparecía en las transmisiones maltratando a Jean Pormanove, lamentó en redes sociales su muerte: “Mi hermano, mi acólito, mi compañero, te quiero, hermano. Les pido a todos que respeten su memoria y no compartan el clip de su último aliento mientras dormía”.

La muerte del streamer pone sobre la mesa las regulaciones de ciertas plataformas digitales de transmitir contenidos extremos. En el caso de Kick, es un espacio para videos que compite con Twitch. En redes sociales, Kick anuncio que revisarán el contenido de su web y colaborarán con las autoridades.