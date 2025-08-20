Suscríbete
Viral

“Horror absoluto": Streamer murió durante transmisión en vivo tras horas de maltrato

Descanse en paz.

August 20, 2025 • 
MrPepe Rivero
jean-pormanove.jpg

‘Jean Pormanove’

Jean Pormanove, un popular streamer francés cuyo nombre real era Raphaël Graven, murió a los 46 años luego de sufrir maltratos, golpes, insultos y humillaciones que se transmitían en internet.

El hombre transmitió en vivo durante varios días, en total, 289 horas. Era famoso por grabarse sufriendo humillaciones por parte de otros dos influencers, pero la noche entre el 17 y 18 de agosto, murió mientras dormía.

Te puede interesar:
facundo-aaron-.jpg
Famosos
Facundo no soportaba a Aarón Mercury y ahora comparten suite: “No debería estar en este mundo”
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Es oficial: ¡Ana Layevska está embarazada!
Famosos
Ana Layevska se sincera sobre su vida privada: ¿Cómo va su matrimonio después de una década?
August 18, 2025
 · 
Nayib Canaán
Shakira-Antonio dela rua.png
Famosos
Shakira es captada cenando con Antonio de la Rúa: ¿Se dan una segunda oportunidad?
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz
cazzu-inti--.jpg
Famosos
Cazzu celebra el Día de la Niñez junto a su hija Inti entre la ternura y una gira por venir
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz

Uno de los agresores, que lo abofeteaba o golpeaba, se le acercó para llevarle agua, pero al ver que no reaccionaba, apagó la cámara.

La Fiscalía de Niza, en Francia, comenzó los trabajos de investigación para esclarecer las causas de la muerte, y averiguar si murió por los golpes que le suministraron previamente o si fue por otro motivo.

En el lugar donde murió, una habitación alquilada en el pueblo de Contes, la policía encontró videos con escenas de violencia extrema, calificados por la ministra delegada de Asuntos Digitales, Clara Chappaz, como un “horror absoluto”.

“La muerte de ‘Jean Pormanove’ y la violencia que sufrió son absolutamente horribles. Transmito mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. ‘Jean Pormanove’ fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick. Se ha abierto una averiguación judicial. También me he puesto en contacto con los responsables de la plataforma para obtener explicaciones”.

“En esta etapa, no hay nada sospechoso, las entrevistas están en curso y se realizará una autopsia”, detallaron las autoridades.

Owen Cenazandotti, uno de los hombres que aparecía en las transmisiones maltratando a Jean Pormanove, lamentó en redes sociales su muerte: “Mi hermano, mi acólito, mi compañero, te quiero, hermano. Les pido a todos que respeten su memoria y no compartan el clip de su último aliento mientras dormía”.

La muerte del streamer pone sobre la mesa las regulaciones de ciertas plataformas digitales de transmitir contenidos extremos. En el caso de Kick, es un espacio para videos que compite con Twitch. En redes sociales, Kick anuncio que revisarán el contenido de su web y colaborarán con las autoridades.

Luto Muerte Streaming
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
muerte-ernesto-barajas.jpg
Famosos
Reportan asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Jalisco
August 19, 2025
 · 
TVyNovelas
ariela-langosta-luto.jpg
Viral
Encuentran muerta a influencer Ariela La Langosta en un coche; ¿Qué le pasó?
August 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
maxi-club-america-.jpg
Viral
¿Quién es Allan Saint-Maximin, el nuevo fichaje del Club América?
August 16, 2025
 · 
MrPepe Rivero
conejos.tentaculos} .png
Viral
¡Encuentran conejos con tentáculos!: Parecen los animales infectados de ‘The Last of Us’
August 15, 2025
 · 
Luz Meraz
Julio Cesar Chavez.png
Famosos
Julio César Chávez “está deshecho” tras la deportación de su hijo, revela Mauricio Sulaimán
El exboxeador enfrenta uno de los capítulos más duros de su vida familiar.
August 20, 2025
 · 
Luz Meraz
Ernesto Barajas.png
Famosos
Cómo fue asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño
El fundador de Enigma Norteño fue víctima de una ejecución en Zapopan. La música regional mexicana, especialmente la de narcocorrido, se tiñe de luto tras su muerte.
August 20, 2025
 · 
Luz Meraz
marcontreras-espagueti-priscila.jpg
Famosos
Mar Contreras recogió pasta del piso, la puso en un plato y se la sirvió a... “Esto no se puede desperdiciar”
Acciones de varios habitantes con la comida saltan a la vista.
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
VicenteFernandez.png
Famosos
Vicente Fernández Jr. y Mariana González confirman que serán papás
La pareja compartió un emotivo video en redes sociales donde revelan la llegada de su primer bebé en común.
August 19, 2025