Herencia de Silvia Pinal: Alejandra, Sylvia y Luis Enrique se repartirían 108 mdp pero no se ponen de acuerdo

La renuncia de la albacea María Elena Galindo complica aún más la ejecución del testamento. Pati Chapoy asegura que es falso que la diva murió sin dinero

August 23, 2025 • 
Alejandro Flores
La primera línea de la dinastía Pinal: Alejandra, Sylvia y Luis Enrique

La herencia de Silvia Pinal, a nueve meses de la muerte de la diva, no se ha podido repartir. Los desacuerdos entre los herederos (sus hijos Alejandra y Luis Enrique Guzmán, y Sylvia Pasquel han generado tantos problemas que la albacea designada en el testamento ya renunció.

María Elena Galindo reveló en una entrevista con Pati Chapoy que el trabajo que ha hecho hasta ahora desde el 28 de noviembre (fecha en que murió la pionera de la televisión con causa social) ha sido gratuito.
“Ni siquiera un palillo me he llevado. Los que me han dado las gracias han sido Alejandra, Sylvia y Luis Enrique, ellos tres sobre todo... pero yo ya no puedo ya estoy grande”, lamentó María Elena.
En esta semana, han surgido dos versiones opuestas sobre el contenido de la herencia que le dejó doña Silvia a su descendencia. Por un lado se asegura que la actriz favorita de Luis Buñuel murió sin dinero en sus cuentas bancarias.

¿Cómo se van a repartir los 200 millones de Silvia Pinal?

Pero ahora Pati Chapoy asegura que tiene pruebas de que la fortuna en dinero de Pinal es de 200 millones de pesos.
La repartición de ese dinero, de hecho, estaría estipulada en el testamento y de acuerdo con una filtración del programa Ventaneando, a los tres hijos de Pinal les tocaría la misma cifra.

Alejandra y Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel recibirían cada uno 36 millones de pesos.
El testimonio de Galindo, ahora ex albacea del testamento, es que a pesar de que el acuerdo está en firme(y de que incluso esa cifra ya se habría entregado) los hijos de la actriz no se han podido poner de acuerdo para ejecutar el testamento completo por un problema de agenda.

“No se ponen de acuerdo porque tienen muchas cosas que hacer, y yo los entiendo; tienen giras, tienen trabajo pero lo que yo no tengo es tiempo”.

Ante la renuncia de María Elena, Alejandra se perfila como su sustituta, aunque esa decisión debe pasar por un proceso legal y no puede ser decisión de los herederos.

Esquema elaborado y presentado por el programa Ventaneando

El resto del dinero se repartiría entre los nietos y bisnietos de Silvia Pinal, siempre ne partes iguales por parentesco. Es decir que sus cuatro nietas, Stephanie Salas, Frida Sofía y Scherza y Giordana Guzmán recibirían 18 millones de pesos cada una.
Sus bisnietas Michelle Salas y Camila Valero recibirían 9 millones cada una.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
