Suscríbete
Famosos

¿De qué murió Nayeli, la Reina de la cumbia? Apareció en silla de ruedas en su último show

La cantante dejo´una huella importante en el género de la cumbia durante los 20 últimos años

August 22, 2025 • 
Alejandro Flores
nayelireinadelacumbia (1).jpg

Nayeli fue una figura destacada de la cumbia en el siglo XXI

facebook

Nayeli Miel y Cumbia. Con ese nombre es con el que todo el mundo de la música conocía a Nayeli González, cantante que murió este 22 de agosto.

La música y la dulzura de su voz se convirtieron en el sello de su trayectoria pero también en el motivo de su vida: solamente cantando era que se sentía feliz.
Así lo dijo en julio pasado, cuando amigos y colegas se reunieron para dar un concierto de homenaje que al mismo tiempo sirvió para recaudar fondos para sufragar los gastos que enfrentaba debido a su enfermedad.
Desde hace un lustro, la Reina dela Cumbia luchaba con la esclerosis múltiple, enfermedad que deterioró primero su capacidad para moverse y luego, trágicamente, su voz.

Te puede interesar:
cazzu--mexico.jpg
Famosos
Cazzu no está sola... Fans la respaldan ante el escándalo con Nodal: “Ella ha sido un ejemplo para todas”
August 21, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Abelito.png
Famosos
Abelito revela cómo perdió la audición de un oído: un incidente de niño que lo marca hoy
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
Lili-Estefan-Pique.png
Famosos
Piqué encara a Lili Estefan ‘¿Cuál es tu problema?’, le pide deje de hablar mal de Clara Chía
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
xava-drago--muerte.jpg
Famosos
Murió Xava Drago luego de haberse despedido de sus fans y fallido tratamiento contra el cáncer
August 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Su muerte se dio a conocer a través de las redes sociales de varios amigos, músicos y agrupaciones que respetaban la trayectoria de Nayeli como una de las voces más emblemáticas de la cumbia en las primeras dos décadas del siglo XXI.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida amiga Nayeli, la Reina de la Cumbia. Una triste noticia que nos llena de dolor, pero también de gratitud por todo lo que nos regaló con su voz, su alegría y su talento. Descansa en paz, amiga. Siempre vivirás en la música y en nuestros corazones”, publicó el grupo Aaron.

¿Cómo fue su último show?

Nayeli tenía 56 años y una trayectoria que, hasta antes de su enfermedad fue vertiginosa y de mucho éxito. La despedida, independientemente de la ceremonia del funeral fue organizada por los músicos de su agrupación como si fuera un último concierto.
Después de todo, así lo había pedido la propia Reina de la cumbia aquel día en el que apareció ante el público por última vez.

En silla de ruedas y con mucha dificultad para hablar, Nayeli dijo:

“No tengo palabras para agradecerles pero tengo mi corazón, mi corazón en para ustedes”.

Cumbia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
dalilah-mar-contreras-.jpg
Famosos
Dalilah Polanco y Mar Contreras se dicen sus verdades en LCDLFM; sus fans desatan la guerra
August 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
ninel-conde-casa-alexis-.jpg
Famosos
Audio filtrado de Ninel Conde suelta bomba: Tacha de hipócritas a habitantes de La Casa de los Famosos México
August 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Pastel-de-Abelito
Famosos
El pastel de Abelito es una locura: diseño viral y sabor regiomontano
August 22, 2025
 · 
Luz Meraz
norkys-top-chef.jpg
Famosos
¿Cuál fue el error de Norkys Batista para ser eliminada de Top Chef VIP?
August 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Aleks Syntek-Maxine Woodside.png
Famosos
Aleks Syntek estalla contra Maxine Woodside: acusa grabación a escondidas y complot en su contra
El cantante asegura que ya no dará entrevistas tras sentirse traicionado por la prensa.
August 22, 2025
 · 
Luz Meraz
Silvia Pinal.png
Famosos
María Elena “La Gordita” Galindo renuncia a ser albacea de la herencia de Silvia Pinal
Un nuevo giro en la sucesión de la diva del cine mexicano.
August 22, 2025
 · 
Luz Meraz
Katy-Perry.png
Famosos
Fan mexicano se disculpa con Katy Perry por ‘Venga la Alegría’ y ella responde: ‘Sí deberían disculparse’
En pleno concierto, un fan mexicano sorprendió a Katy Perry con una disculpa en nombre de la televisión mexicana, y la cantante dio una respuesta de pena ajena.
August 22, 2025
 · 
Luz Meraz
Mar-Contreras.png
Famosos
“‘No armen pleito donde no lo hay’: Mar Contreras reclama a la cámaras tras ser exhibida
La actriz confronta la controversia con humor tras una escena que sorprendió a todos habitantes en La Noche de Cine: sí, la famosa pasta que le tocó Priscila.
August 22, 2025
 · 
Luz Meraz