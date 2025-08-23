¿De qué murió Nayeli, la Reina de la cumbia? Apareció en silla de ruedas en su último show

Nayeli Miel y Cumbia. Con ese nombre es con el que todo el mundo de la música conocía a Nayeli González, cantante que murió este 22 de agosto.

La música y la dulzura de su voz se convirtieron en el sello de su trayectoria pero también en el motivo de su vida: solamente cantando era que se sentía feliz.

Así lo dijo en julio pasado, cuando amigos y colegas se reunieron para dar un concierto de homenaje que al mismo tiempo sirvió para recaudar fondos para sufragar los gastos que enfrentaba debido a su enfermedad.

Desde hace un lustro, la Reina dela Cumbia luchaba con la esclerosis múltiple, enfermedad que deterioró primero su capacidad para moverse y luego, trágicamente, su voz.

Su muerte se dio a conocer a través de las redes sociales de varios amigos, músicos y agrupaciones que respetaban la trayectoria de Nayeli como una de las voces más emblemáticas de la cumbia en las primeras dos décadas del siglo XXI.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida amiga Nayeli, la Reina de la Cumbia. Una triste noticia que nos llena de dolor, pero también de gratitud por todo lo que nos regaló con su voz, su alegría y su talento. Descansa en paz, amiga. Siempre vivirás en la música y en nuestros corazones”, publicó el grupo Aaron.

¿Cómo fue su último show?

Nayeli tenía 56 años y una trayectoria que, hasta antes de su enfermedad fue vertiginosa y de mucho éxito. La despedida, independientemente de la ceremonia del funeral fue organizada por los músicos de su agrupación como si fuera un último concierto.

Después de todo, así lo había pedido la propia Reina de la cumbia aquel día en el que apareció ante el público por última vez.

En silla de ruedas y con mucha dificultad para hablar, Nayeli dijo: