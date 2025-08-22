Suscríbete
Famosos

Al interior de la casa de Mariana Botas en Acapulco: a pie de playa y recién remodelada

Una semana antes de entrar a La Casa de los Famosos, Mariana cumplió su sueño de una departamento en Acapulco

August 22, 2025 • 
Alejandro Flores
casa mariana botas.jpg

Una casa en el paraíso

Instagram

“Ustedes saben que mi sueño era tener mi espacio aquí en Acapulco”, dice Mariana Botas mientras ve a los cargadores sacar los muebles del camión y subirlos al primer piso del edificio en donde está su departamento.

Esta hogar de la habitante de La Casa de los Famosos está a pie de playa lo que le permite a Mariana tomar el sol y asomarse a la bahía que tanto asombró a Alexander Humboldt en el siglo XVIII. Ella misma ha compartido fotos de lo mucho que disfruta recostarse en los camastros del complejo en el que se ubica su departamento.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
mariana-botas--llora-.jpg
Famosos
Mariana Botas se quiebra y llora en La Casa de los Famosos México... ¿para ser vista por la cámara?
Una imagen la muestra al pendiente de la cámara.
August 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
¿Aldo, Elaine o Abelito? Ninel Conde destapa quién será el ganador de La Casa de los Famosos México
August 18, 2025
Famosos
Galilea Montijo impacta con su vestido de la tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos
August 17, 2025
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025

Justo una semana antes de entrar al reality show de Televisa, Mariana Botas concretó la re decoración de la sala de este departamento que tiene un enorme ventanal que permite la entrada de la luz natural.

Mariana Botascasa.jpg

Mariana Botas disfruta la playa

Instagram

En esta re decoración, Mariana Botas optó por colores claros para la sala nueva pero aderezada con cojines de tonos mucho más rudos para reforzar el contraste.

casa mariana botas redecorada.png

Muebles nuevos

Instagram

En uno de los muros está la pantalla gigante en la que, narra Mariana Botas en un video compartido en su cuenta de Instagram, la actriz suele hacer maratones de películas y series.

mariana botas casa dos.png

Mariana en la sala de su departamento de Acapulco

Instagram

La parte exterior del departamento es igual de deslumbrante; hay una alberca que va desde la entrada del complejo y recorre la parte baja de todos los edficios.

casamarianabotas.jpg

Uno de los fieles compañeros de vida de Mariana

Instagram

Alrededor están las típica palapas, así como una estructura de madera que permite a los habitantes salir a tomar el solo mientras se arrullan co el sonido de las olas.

Mariana Botas La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
LupitaD'Alessio.png
Famosos
Lupita D’Alessio se despide de redes sociales tras polémica con Ari Borovoy: ‘Es mi último video’
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
jc chavez jr deportacion (1).jpg
Famosos
Revelan video de Julio César Chávez Jr. esposado para repatriarlo a México
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
javi galilea monitjo.jpg
Famosos
Javi, el ganador de Pequeños Gigantes, pide ayuda para reencontrarse con Galilea Montijo
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
actriz---.jpg
Famosos
Primera actriz revela: “Hubo días en los que no tenía para comer y un día encontré un monedero con 50 pesos”
August 21, 2025
 · 
Grisel Vaca
cazzu--mexico.jpg
Famosos
Cazzu no está sola... Fans la respaldan ante el escándalo con Nodal: “Ella ha sido un ejemplo para todas”
Fans de la argentina la defienden a capa y espada.
August 21, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
¡La música está de luto!
Viral
Luto en Canal 22 por muerte de Huemanzin Rodríguez: “Con profunda tristeza te despedimos”
Descanse en paz.
August 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Lili-Estefan-Pique.png
Famosos
Piqué encara a Lili Estefan ‘¿Cuál es tu problema?’, le pide deje de hablar mal de Clara Chía
El exfutbolista detiene a Lili Estefan en plena calle para exigirle que frene los ataques contra su pareja.
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
Abelito.png
Famosos
Abelito revela cómo perdió la audición de un oído: un incidente de niño que lo marca hoy
El influencer habló en La Casa de los Famosos sobre la pérdida auditiva que marcó su vida desde niño.
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz