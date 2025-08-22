Al interior de la casa de Mariana Botas en Acapulco: a pie de playa y recién remodelada

“Ustedes saben que mi sueño era tener mi espacio aquí en Acapulco”, dice Mariana Botas mientras ve a los cargadores sacar los muebles del camión y subirlos al primer piso del edificio en donde está su departamento.

Esta hogar de la habitante de La Casa de los Famosos está a pie de playa lo que le permite a Mariana tomar el sol y asomarse a la bahía que tanto asombró a Alexander Humboldt en el siglo XVIII. Ella misma ha compartido fotos de lo mucho que disfruta recostarse en los camastros del complejo en el que se ubica su departamento.

Justo una semana antes de entrar al reality show de Televisa, Mariana Botas concretó la re decoración de la sala de este departamento que tiene un enorme ventanal que permite la entrada de la luz natural.

En esta re decoración, Mariana Botas optó por colores claros para la sala nueva pero aderezada con cojines de tonos mucho más rudos para reforzar el contraste.

En uno de los muros está la pantalla gigante en la que, narra Mariana Botas en un video compartido en su cuenta de Instagram, la actriz suele hacer maratones de películas y series.

La parte exterior del departamento es igual de deslumbrante; hay una alberca que va desde la entrada del complejo y recorre la parte baja de todos los edficios.

Alrededor están las típica palapas, así como una estructura de madera que permite a los habitantes salir a tomar el solo mientras se arrullan co el sonido de las olas.

