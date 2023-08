Brenda Zambrano, la celebridad de ‘Acapulco Shore’ que vendía celulares antes de triunfar en el reality

“Acapulco Shore” se ha convertido en uno de los reality shows preferidos de MTV. A lo largo de sus 10 temporadas, este programa se ha vuelto, sobre todo, semillero de influencers. Figuras como Manelyk González y Karime Pindter, “La Matrioshka”, son un auténtico éxito en redes sociales, aunque por supuesto han emprendido negocios que gozan de gran popularidad.

Actualmente, puedes disfrutar de todas las temporadas de “Acapulco Shore” a través de la plataforma de streaming Paramount+ , o ver algunos de los mejores fragmentos del reality show en el canal de YouTube MTVLA. Y sí: ¡Habrá temporada 11! Esta confirmación ha causado sensación entre los seguidores de “Acapulco Shore”, que esperan ver a los nuevos integrantes del reality.

Es importante remarcar que la mayoría de las personalidades que alcanzaron la fama con “ Acapulco Shore ” tuvieron que atravesar un largo camino y desempeñarse en distintos trabajos antes de alcanzar la fama. Uno de estos casos es el de la influencer Brenda Zambrano, quien antes de su popularidad llegó a ser extra de televisión e incluso vendedora de celulares.

BRENDA ZAMBRANO Y SU HISTORIA ANTES DE “ACAPULCO SHORE”

Brenda Zambrano fue una de las integrantes de la segunda temporada de “Acapulco Shore” y se volvió popular en cuestión de días debido a su participación en el reality. En una entrevista con Ryan Hoffman, mejor conocido como DeBryanShow, la famosa contó sus inicios y los trabajos que llegó a desempeñar.

La celebridad tuvo que trabajar vendiendo celulares para poder pagar sus estudios de preparatoria, aunque su sueldo era muy bajo debido a sus equivocaciones.

“Yo vendía celulares y recargaba teléfonos (...) Recargaba los teléfonos y cuando me equivocaba, porque yo soy bruta, me descontaban a mí. Imagínate cuando pagaban mi sueldo, 800 o menos”, recordó Brenda en la charla.

BRENDA ZAMBRANO FUE EXTRA, PERO NO LE AGRADÓ

Posteriormente, logró trabajar en una dependencia gubernamental de Tamaulipas y ganó algunos concursos de belleza. Le llegó la oportunidad de trabajar de extra para la televisión y, aunque algunos piensan que eso la debió impulsar, la verdad es que Brenda Zambrano no la pasó muy bien con esa experiencia.

“Yo trabajé de extra, que fue súper pesado ganar 800 pesos por hasta más de ocho horas. Sí se pasaban de lanza (...) Fue cuando dije que so me gustaba, yo quería también que me conocieran y ahí como que nació esa espinita”, declaró Brenda.

Finalmente, tras darse a conocer poco a poco, Brenda Zambrano fue elegida para participar en “Acapulco Shore”, el reality show que la impulsó en todos los sentidos, convirtiéndose en una celebridad vigente hasta nuestros días.