Telenovelas

15 años de “Teresa": Angelique Boyer se reencuentra con Juan Carlos Colombo

Así lucen los actores que interpretaron padre e hija en la telenovela de 2010

August 22, 2025 • 
Alejandro Flores
angleliqueboyerjuancarloscolombo.jpg

Juan Carlos Colombo interpretó al papá de Teresa

Televisa

Teresa llega al hospital donde está su madre y de pronto descubre que ahí trabaja su papá ¡de conserje! Teresa lo mira con los ojos desorbitados y se avergüenza de él ya que ella va acompañada del magnate Arturo de la Barrera.

La escena es una de las más indignantes de la telenovela “Teresa”, protagnizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Y en el papel del papá de Teresa, el primer actor Juan Carlos Colombo.
La química que desarrollaron Boyer y Colombo a través de sus personajes fue esencial para el éxito de la telenovela: la altivez de ella generó un marcado contraste con la humildad de él, siempre dispuesto a creer en las mentiras de su hija... hasta que la descubre y sufre un infarto que le cuesta la vida.
Angelique Boyer ahora está en la grabación de su nueva telenovela “Domenica Montero” y el productor Carlos Bardasano tuvo la iniciativa de traer a Colombo para hacer el personaje incidental de un sacerdote.

juancarlosColombo.jpeg

Colombo ahora es un sacerdote

Instagram

¿Qué se dijeron Boyer y Colombo en su reencuentro?

Camino desde el altar hasta la puerta para saludar y abrazar al que fue su papá en Teresa.

Colombo, quien acaba de salir de una grave crisis de salud, correspondió el abrazo y le dijo con ternura:

“Soñé anoche contigo”

WhatsApp Image 2025-08-22 at 7.27.05 PM (2).jpeg

Abrazo 15t años después

Instagram

Boyer le contestó: “Espero que hayan sido cosas buenas”. Colombo la miró a los ojos y le dijo: “Pero por supuesto”.
El video fue difundido por la producción de “Domenica Montero” ya que, según explicó Boyer, se trataba de “un momento épico”.

angelique boyer Teresa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
