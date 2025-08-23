15 años de “Teresa": Angelique Boyer se reencuentra con Juan Carlos Colombo

Teresa llega al hospital donde está su madre y de pronto descubre que ahí trabaja su papá ¡de conserje! Teresa lo mira con los ojos desorbitados y se avergüenza de él ya que ella va acompañada del magnate Arturo de la Barrera.

La escena es una de las más indignantes de la telenovela “Teresa”, protagnizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Y en el papel del papá de Teresa, el primer actor Juan Carlos Colombo.

La química que desarrollaron Boyer y Colombo a través de sus personajes fue esencial para el éxito de la telenovela: la altivez de ella generó un marcado contraste con la humildad de él, siempre dispuesto a creer en las mentiras de su hija... hasta que la descubre y sufre un infarto que le cuesta la vida.

Angelique Boyer ahora está en la grabación de su nueva telenovela “Domenica Montero” y el productor Carlos Bardasano tuvo la iniciativa de traer a Colombo para hacer el personaje incidental de un sacerdote.

¿Qué se dijeron Boyer y Colombo en su reencuentro?

Camino desde el altar hasta la puerta para saludar y abrazar al que fue su papá en Teresa.

Colombo, quien acaba de salir de una grave crisis de salud, correspondió el abrazo y le dijo con ternura:

“Soñé anoche contigo”

Boyer le contestó: “Espero que hayan sido cosas buenas”. Colombo la miró a los ojos y le dijo: “Pero por supuesto”.

El video fue difundido por la producción de “Domenica Montero” ya que, según explicó Boyer, se trataba de “un momento épico”.

