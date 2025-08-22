Suscríbete
Famosos

“Otra vez me defraudó el banco": Cynthia Klitbo narra cómo le “robaron” miles de dólares de nuevo

La actriz mexicana lleva cuatro días tratando de recuperar su dinero en un banco de Miami

August 22, 2025 • 
Alejandro Flores
cynthia klitbo (1).jpg

Cynthia explicó su problema en una transmisión en vivo

Instagram

Cynthia Klitbo transmitió en vivo la llamada telefónica en la que le reclamó el banco por un segundo fraude. Lamentablemente, de acuerdo con lo que ella misma narró durante la transmisión, ha intentado en vano recuperar su dinero durante cuatro días.

“Tuve que viajar desde Perú, hagan cuentas de boletos de avión, comida, renta. Y todo para que el gerente del banco se burle de mí porque se burló de mi y me dijo: ya sólo falta que me grite”.
Klitbo tiene problemas con una cuenta de Citi Bank desde finales de 2024, cuando fue víctima de un fraude cibernético: le llamaron desde un número clonado que parecía ser el del banco y se hicieron pasar por empleados que querían ayudarla para recuperar un transacción no reconocida realizada en San Francisco.

El engaño resultó y le vaciaron la cuenta donde tenía los ahorros de su vida. Comenzó entonces una investigación en el banco que terminó con la recuperación de 1,700 dólares.

El segundo fraude

Sin embargo, lo que parecía un final feliz, se ha convertido en una pesadilla para la actriz mexicana. La tortura comenzó porque la tarjeta asociada a esa cuenta fue bloqueada.

Lo último:
maryfer centeno.jpg
Famosos
¿Qué tienen en común Sergio Andrade y Jeffrey Epstein? Maryfer Centeno habla sobre el parecido
January 06, 2024
 · 
Iván Reyes
nuevo nostradamus.jpg
Viral
El nuevo Nostradamus lanza escalofriantes predicciones para este 2024: esto es lo que dijo
January 06, 2024
 · 
Iván Reyes

Klitbo tuvo entonces que viajar a Miami para hacer el trámite correspondiente. En algún punto, el trámite se atoró y, de acuerdo con la actriz, el gerente tomó la decisión, por equivocación, de cancelar su cuenta.

“Resulta que cerraron por equivocación mi cuenta porque yo reclamaba que tenía 1,700 dólares y el gerente la cerró porque había 900 dólares y mi caso se fue a la basura”.

La narración de Cynthia detalla que la cadena de errores comenzó cuando el banco le mandó la notificación de la cuenta recuperada a su antiguo domicilio en Miami.

Durante casi medio año, y ante la nula respuesta de la actriz, se le cobraron 40 dólares mensuales a esa cuenta.
Por eso, cuando Klitbo llegó esta semana para reclamar sus 1,700 dólares, lo que había en el banco era solamente una cuenta con 900 dólares.

“Y el gerente decidió cerrar esa cuenta y cerrar mi caso... y como no hay cuenta, ya no hay dinero”.

Cytnhia asegura que seguirán luchando para recuperar su dinero pero alertó a sus seguidores sobre la “mala atención” en CitiBank.

Cynthia Klitbo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Pastel-de-Abelito
Famosos
El pastel de Abelito es una locura: diseño viral y sabor regiomontano
August 22, 2025
 · 
Luz Meraz
norkys-top-chef.jpg
Famosos
¿Cuál fue el error de Norkys Batista para ser eliminada de Top Chef VIP?
August 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Aleks Syntek-Maxine Woodside.png
Famosos
Aleks Syntek estalla contra Maxine Woodside: acusa grabación a escondidas y complot en su contra
August 22, 2025
 · 
Luz Meraz
Silvia Pinal.png
Famosos
María Elena “La Gordita” Galindo renuncia a ser albacea de la herencia de Silvia Pinal
August 22, 2025
 · 
Luz Meraz
Katy-Perry.png
Famosos
Fan mexicano se disculpa con Katy Perry por ‘Venga la Alegría’ y ella responde: ‘Sí deberían disculparse’
En pleno concierto, un fan mexicano sorprendió a Katy Perry con una disculpa en nombre de la televisión mexicana, y la cantante dio una respuesta de pena ajena.
August 22, 2025
 · 
Luz Meraz
Mar-Contreras.png
Famosos
“‘No armen pleito donde no lo hay’: Mar Contreras reclama a la cámaras tras ser exhibida
La actriz confronta la controversia con humor tras una escena que sorprendió a todos habitantes en La Noche de Cine: sí, la famosa pasta que le tocó Priscila.
August 22, 2025
 · 
Luz Meraz
Aldo de Nigris.png
Famosos
Surgen videos polémicos de Aldo de Nigris, ¿lo afectarán en La Casa de los Famosos México?
Aparecen videos de Aldo de Nigris en donde se muestra en situaciones íntimas y hace declaraciones polémicas.
August 22, 2025
 · 
Luz Meraz
casa mariana botas.jpg
Famosos
Al interior de la casa de Mariana Botas en Acapulco: a pie de playa y recién remodelada
Una semana antes de entrar a La Casa de los Famosos, Mariana cumplió su sueño de una departamento en Acapulco
August 22, 2025
 · 
Alejandro Flores