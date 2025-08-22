“Otra vez me defraudó el banco": Cynthia Klitbo narra cómo le “robaron” miles de dólares de nuevo

Cynthia Klitbo transmitió en vivo la llamada telefónica en la que le reclamó el banco por un segundo fraude. Lamentablemente, de acuerdo con lo que ella misma narró durante la transmisión, ha intentado en vano recuperar su dinero durante cuatro días.

“Tuve que viajar desde Perú, hagan cuentas de boletos de avión, comida, renta. Y todo para que el gerente del banco se burle de mí porque se burló de mi y me dijo: ya sólo falta que me grite”.

Klitbo tiene problemas con una cuenta de Citi Bank desde finales de 2024, cuando fue víctima de un fraude cibernético: le llamaron desde un número clonado que parecía ser el del banco y se hicieron pasar por empleados que querían ayudarla para recuperar un transacción no reconocida realizada en San Francisco.

El engaño resultó y le vaciaron la cuenta donde tenía los ahorros de su vida. Comenzó entonces una investigación en el banco que terminó con la recuperación de 1,700 dólares.

El segundo fraude

Sin embargo, lo que parecía un final feliz, se ha convertido en una pesadilla para la actriz mexicana. La tortura comenzó porque la tarjeta asociada a esa cuenta fue bloqueada.

Klitbo tuvo entonces que viajar a Miami para hacer el trámite correspondiente. En algún punto, el trámite se atoró y, de acuerdo con la actriz, el gerente tomó la decisión, por equivocación, de cancelar su cuenta.

“Resulta que cerraron por equivocación mi cuenta porque yo reclamaba que tenía 1,700 dólares y el gerente la cerró porque había 900 dólares y mi caso se fue a la basura”.

La narración de Cynthia detalla que la cadena de errores comenzó cuando el banco le mandó la notificación de la cuenta recuperada a su antiguo domicilio en Miami.

Durante casi medio año, y ante la nula respuesta de la actriz, se le cobraron 40 dólares mensuales a esa cuenta.

Por eso, cuando Klitbo llegó esta semana para reclamar sus 1,700 dólares, lo que había en el banco era solamente una cuenta con 900 dólares.

“Y el gerente decidió cerrar esa cuenta y cerrar mi caso... y como no hay cuenta, ya no hay dinero”.

Cytnhia asegura que seguirán luchando para recuperar su dinero pero alertó a sus seguidores sobre la “mala atención” en CitiBank.

