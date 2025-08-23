La verdad de Ana Brenda Contreras y el supuesto video en contra de Alexis Ayala

Ana Brenda Contreras tuvo que aceptar que cometió un error. Pero lo hizo con mucho sentido del humor, entre risas y con lentes oscuros.

La actriz se hizo tendencia por haber republicado un video montado por un usuario que utilizó un video viejo de Ana Martín soltando una grosería y le agregó un mensaje en contra de Alexis Ayala.

El actor y actual habitante de La Casa de los Famosos México fue señalado por Ninel Conde hace un par de semanas de cometer ciertas actitudes de violencia verbal y machismo dentro del reality show. A pesar de que Alexis lo negó, en redes sociales se generó una conversación sobre el tema.

En ese contexto fue que apareció el montaje del video de Ana Martín, que pasó de ser un simple meme a convertirse en noticia cuando Ana Brenda Contreras lo republicó.

Ana Brenda y Alexis fueron pareja durante tres años entre 2006 y 2009, cuando la carrera de ella comenzaba a despegar. Su separación sucedió sin demasiado escándalo y hasta ahora no había surgido polémica alguna.

Por eso resultó extraño que Ana Brenda republicara el video, lo que parecía una insinuación de que ella también lo señalaba por las acusaciones que se le hicieron dentro de la Casa.

Alexis Ayala está en La Casa de los Famosos Instagram

¿Por qué republicó Ana Brenda el video contra Alexis Ayala?

La verdad es otra y la contó la propia Ana Brenda en un video en el que apareció junto a la carriola de su bebé.

“Es chistoso pero no es chistoso. Lo hice por no poner atención pero pues... estoy post parto y no he dormido nada”, dijo al comenzar la explicación.

La actriz cuenta que sus actividades como madre y actriz absorben la mayor parte de su tiempo por lo que no tiene tiempo ni de ver televisión y tampoco estar pendiente de tendencias en redes sociales.

A esta situación se agregó que no puede usar sus pupilentes porque con el embarazo cambió la graduación que necesita. “Estoy cieguísima”.

Así que lo que parecía una acusación serie no fue sino un equívoco.

“Ando todo el día en friega y pasó horas sn ver mi celular. Pero entre toma y toma veo tik tok y así fue que me encontré con el video de Ana Martín y yo siempre le reposteo cosas porque a mí ella me encanta”.

Ana Brenda explica que, por el cansancio, no puso atención al texto que se le había agregado al video, el cual efectivamente está fuera de la caja de video.

“Al dia siguiente veo mi celular y mi tiktok está ardiendo y ya ahí veo lo que decía el video. Qué pena, qué vergüenza”.

La actriz terminó con una breve disculpa por su distracción.