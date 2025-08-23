Suscríbete
Famosos

La verdad de Ana Brenda Contreras y el supuesto video en contra de Alexis Ayala

La actriz tuvo que publicar un video para aclarar la razón por la que compartió el video

August 22, 2025 • 
Alejandro Flores
anabrendacontrerasalexisyala.jpg

Ana Brenda hizo una story time

Tiktok

Ana Brenda Contreras tuvo que aceptar que cometió un error. Pero lo hizo con mucho sentido del humor, entre risas y con lentes oscuros.

La actriz se hizo tendencia por haber republicado un video montado por un usuario que utilizó un video viejo de Ana Martín soltando una grosería y le agregó un mensaje en contra de Alexis Ayala.
El actor y actual habitante de La Casa de los Famosos México fue señalado por Ninel Conde hace un par de semanas de cometer ciertas actitudes de violencia verbal y machismo dentro del reality show. A pesar de que Alexis lo negó, en redes sociales se generó una conversación sobre el tema.
En ese contexto fue que apareció el montaje del video de Ana Martín, que pasó de ser un simple meme a convertirse en noticia cuando Ana Brenda Contreras lo republicó.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
mariana-botas--llora-.jpg
Famosos
Mariana Botas se quiebra y llora en La Casa de los Famosos México... ¿para ser vista por la cámara?
Una imagen la muestra al pendiente de la cámara.
August 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
¿Aldo, Elaine o Abelito? Ninel Conde destapa quién será el ganador de La Casa de los Famosos México
August 18, 2025
Famosos
Galilea Montijo impacta con su vestido de la tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos
August 17, 2025
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025

Ana Brenda y Alexis fueron pareja durante tres años entre 2006 y 2009, cuando la carrera de ella comenzaba a despegar. Su separación sucedió sin demasiado escándalo y hasta ahora no había surgido polémica alguna.
Por eso resultó extraño que Ana Brenda republicara el video, lo que parecía una insinuación de que ella también lo señalaba por las acusaciones que se le hicieron dentro de la Casa.

alexis ayala (3).jpg

Alexis Ayala está en La Casa de los Famosos

Instagram

¿Por qué republicó Ana Brenda el video contra Alexis Ayala?

La verdad es otra y la contó la propia Ana Brenda en un video en el que apareció junto a la carriola de su bebé.

“Es chistoso pero no es chistoso. Lo hice por no poner atención pero pues... estoy post parto y no he dormido nada”, dijo al comenzar la explicación.

La actriz cuenta que sus actividades como madre y actriz absorben la mayor parte de su tiempo por lo que no tiene tiempo ni de ver televisión y tampoco estar pendiente de tendencias en redes sociales.
A esta situación se agregó que no puede usar sus pupilentes porque con el embarazo cambió la graduación que necesita. “Estoy cieguísima”.
Así que lo que parecía una acusación serie no fue sino un equívoco.

“Ando todo el día en friega y pasó horas sn ver mi celular. Pero entre toma y toma veo tik tok y así fue que me encontré con el video de Ana Martín y yo siempre le reposteo cosas porque a mí ella me encanta”.

Ana Brenda explica que, por el cansancio, no puso atención al texto que se le había agregado al video, el cual efectivamente está fuera de la caja de video.

“Al dia siguiente veo mi celular y mi tiktok está ardiendo y ya ahí veo lo que decía el video. Qué pena, qué vergüenza”.

@anabreco

Dato curioso: llegando al aeropuerto perdí mi celular , hablamos a cancelar la línea y luego lo encontré , como 🤡 quedé bebés #babybrain #fyppppppppppppppppppppppp #fyp #parati

♬ Daylight by Taylor Swift sped up - brooke ⎕ ⚭

La actriz terminó con una breve disculpa por su distracción.

“Ando muerta y tengo que aceptar que cometí un error pero sí quiero decirles que no es mi estilo (lanzar indirectas en redes); lo que yo tengo que decir, lo digo de frente”.

ana brenda contreras Alexis Ayala
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
arturo carmona
Famosos
Arturo Carmona se sincera de su vida, amores y faceta de papá: Ni mantenido ni maltratador
August 22, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
dalilah-mar-contreras-.jpg
Famosos
Dalilah Polanco y Mar Contreras se dicen sus verdades en LCDLFM; sus fans desatan la guerra
August 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
ninel-conde-casa-alexis-.jpg
Famosos
Audio filtrado de Ninel Conde suelta bomba: Tacha de hipócritas a habitantes de La Casa de los Famosos México
August 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Pastel-de-Abelito
Famosos
El pastel de Abelito es una locura: diseño viral y sabor regiomontano
August 22, 2025
 · 
Luz Meraz
norkys-top-chef.jpg
Famosos
¿Cuál fue el error de Norkys Batista para ser eliminada de Top Chef VIP?
La llamaron “arpía” para despedirla...
August 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Aleks Syntek-Maxine Woodside.png
Famosos
Aleks Syntek estalla contra Maxine Woodside: acusa grabación a escondidas y complot en su contra
El cantante asegura que ya no dará entrevistas tras sentirse traicionado por la prensa.
August 22, 2025
 · 
Luz Meraz
Silvia Pinal.png
Famosos
María Elena “La Gordita” Galindo renuncia a ser albacea de la herencia de Silvia Pinal
Un nuevo giro en la sucesión de la diva del cine mexicano.
August 22, 2025
 · 
Luz Meraz
Katy-Perry.png
Famosos
Fan mexicano se disculpa con Katy Perry por ‘Venga la Alegría’ y ella responde: ‘Sí deberían disculparse’
En pleno concierto, un fan mexicano sorprendió a Katy Perry con una disculpa en nombre de la televisión mexicana, y la cantante dio una respuesta de pena ajena.
August 22, 2025
 · 
Luz Meraz