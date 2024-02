Manelyk González recordó su época de excesos en Acapulco Shore, ¡hasta la hospitalizaron!

Manelyk González se convirtió en uno de los referentes más populares del controvertido reality show de MTV Acapulco Shore, aunque esta fama le costó cara: estas fueron las impactantes revelaciones de la influencer.

Como recordarás, Manelyk González formó parte de las primeras seis temporadas de Acapulco Shore, consolidándose como una de las modelos más controvertidas en México; son embargo, esto también acabó pasándole factura a su salud.

En una charla que tuvo con Yordi Rosado para su programa de YouTube, Manelyk se sinceró y reveló que la primera temporada de Acapulco Shore fue bastante complicada para ella debido a que estar de fiesta las 24 horas del día le afectó bastante e incluso fue hospitalizada debido a los excesos.

¿POR QUÉ HOSPITALIZARON A MANELYK EN ACAPULCO SHORE, FUE UNA CONGESTIÓN ALCOHÓLICA?

Durante su entrevista con Yordi Rosado, Manelyk se sinceró y habló sobre uno de los episodios más difíciles durante el tiempo que estuvo en Acapulco Shore, pues incluso llegó a sospechar que estaba embarazada de nuevo. En otro momento de la entrevista, la influencer reveló que ya había abortado a los 15 años en una clínica clandestina .

“Ellos dijeron que me dio una congestión alcohólica, pero yo no siento que me haya dado una congestión alcohólica”

“Una vez me llevaron al hospital. Ellos dijeron que me dio una congestión alcohólica, pero yo no siento que me haya dado una congestión alcohólica”, expresó Manelyk, quien aseguró que más bien se trató de un malestar estomacal:

“Fue algo que comí, me hizo mal, yo me bajé al baño y empecé a vomitar; estuve como una hora. No me podía parar del baño”, explicó la influencer, quien llegó a sentirse tan mal que incluso otra idea le llegó a la cabeza debido a que en el reality el sexo era una constante:

“Bajan por mí, me llevan al hospital y yo dije: ‘¡Ay, Dios mío! será que esté embarazada otra vez y de este imbécil’ (Jawy, su expareja)"; sin embargo, esta teoría pronto quedó descartada porque en Acapulco Shore siempre se promovió la protección sexual.

“Me llevan al hospital y yo dije: ‘¡Ay, Dios mío! será que esté embarazada otra vez y de este imbécil’ ”

“Todo el tiempo había como cajitas de condones y así pero dije ‘estoy embarazada’. Gracias a Dios no, dijeron que era una congestión alcohólica, que no podía tomar y que me tenía que tranquilizar”, concluyó Manelyk.

Esta tremenda anécdota hizo reflexionar a más de un internauta sobre el “lado oscuro” de los reality shows, pues algunas de sus dinámicas, como pudo comprobarse, han acarreado severos problemas de salud para los concursantes. Otro ejemplo puede verse en Exatlón México, donde los accidentes y las lesiones también son una constante.

LEE TAMBIÉN: