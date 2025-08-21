Suscríbete
Mhoni Vidente predice quién ganará La Casa de los Famosos México

La astróloga está convencida de lo que vio cuando echó las cartas del tarot este 20 de agosto

August 20, 2025 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente (2).jpg

Mhoni le echó las cartas al reality show

Youtube

La suerte está echada para La Casa de los Famosos: Mhoni Vidente ya predijo lo que va a pasar en la final del reality show de Televisa que va en su tercera temporada y que tuvo una eliminación sorpresiva este domingo: salió Ninel Conde.

Mhoni Vidente sacó la carta de la Torre al lanzar predicciones de lo que sucederá en los dos meses que siguen.
Como ya ha explicado en otras ocasiones la propia Mhoni Vidente, esta carta no suele ser de buen augurio ya que está relacionada con catástrofes, cambios inminentes y la caída de todas las creencias de las personas.
Aunque es evidente que también significa la posibilidad de que surja algo nuevo y quizá mejor, en general se acepta como una carta “no positiva”.
Mhoni Vidente asegura que la carta de la Torre le sale a La Casa de los Famosos porque todavía tienen un embrujo del pasado y que ella misma ha dicho que es obra de alguien del pasado, de alguna de las dos primeras temporadas que quedó resentido y busca venganza.

¿Qué significa la carta de la Torre para La casa de los Famosos?

Mhoni Vidente con la carta de la Torre en la mano, lanzó su predicción este 20 de agosto sobre quién va a ganar La casa de los Famosos ahora que Ninel Conde, una de las que se creía como un habitante fuerte, fue eliminada.

“Aquí está la razón del bajo rating, hay una brujería detrás de ellos, los personajes no han dado esa química total”, comenzó la astróloga.

Luego lanzó la visión de los dos que llegarán hasta el final de La Casa y que se disputarán los 4 millones de pesos más un bono sorpresa que será anunciado por la producción luego de que termine el reality show.

“Definitivamente se lo va a llevar el niño de Zacatecas, el chiquito, el Abelito. Él o Aldo de Nigris, los dos llegarán al final. Aldo es muy guapo y muy talentoso, lo bueno que no salió a su tío (Poncho de Nigris), sino que salió más a los Tamez”.

De cualquier manera, la vidente recomendó a los productores hacer algo para quitarse las “malas vibras” que tiene ahora el programa.

mhoni vidente La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
