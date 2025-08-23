Suscríbete
Facundo gana la cuarta salvación y rescata a su “amigo” del Cuarto Día

Facundo venció a Aaron Mercury y a Abelito y conservó el beneficio de rescatar a un nominado en esta cuarta semana

August 22, 2025 • 
Alejandro Flores
facundo robo de salvación (1).jpg

Aaron, Abelito y Facundo compitieron por el beneficio de salvación

ViX

Luego de las peleas de Mar Contreras contra Dalilah Polanco y de Shiky contra Alexis Ayala, La Casa de los Famosos ha entrado en una etapa de confrontación.

Eso se acentúo con el reto del robo de la salvación que se realizó el jueves y en el que salió triunfador Abelito, que es del Cuarto Noche. Él le disputó esta noche a Aaron Mercury y a Facundo el beneficio de salvar a alguien de la placa de nominados. Así que desde antes de la competencia había la expectativa de que el salvado sería alguien del Cuarto Noche.

La competencia entre Abelito, Aaron y Facundo consistió en armar hacer lanzamientos de pelotas en una rampa curva al final de cual había unas casillas con cierto puntaje.

  1. El primer tiro lo fallaron los tres.
  2. El segundo tiro: Facundo hizo 40 puntos, Abelito falló. Aaron hizo 20 puntos
  3. Tercer tiro: Facundo hizo 45 puntos. Abelito falló. Aaron falló
facundo salvación.png

Facundo fue el mejor jugador

ViX

Entonces, de manera contundente, Facundo conservó la salvación.

Las razones de Facundo para la salvación

La placa de nominados de esta semana es una de las más numerosas en la historia del reality show. El miércoles de nominación quedó con una lista de 8 de los 12 habitantes en riesgo de ser eliminados este domingo.

Sin embargo, la salvación que quedó en manos de Facundo cambió la placa ya que rescató a Shiky.

“Obviamente voy a rescatar a alguien de mi reino por lo que le voy a pedir al Cuarto Noche que se sienten”, dijo Facundo en tono burlón al hacer patente que él aún pertenece al Cuarto Día.

Shiky y Facundo se abrazaron, felices por la salvación.
“Obvio iba a salvar a mi carnal Shiky”, dijo eufórico.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
