El cocinero eliminado de MasterChef este 28 de junio apenas llevaba una semana

La cocinada de eliminación de MasterChef este 28 de junio estuvo marcada por los regaños de los chefs.

En la primera ronda de salvación, los postres asignados fueron todos desechados por los jueces y finalmente optaron por “el menos malo”.

En el reto final, los chefs le pidieron a los concursantes con mandil negro una platillo que representara a la gastronomía mexicana y que visualmente presentara los colores patrios.

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Así fue el reto de eliminación este 28 de junio en MasterChef 24/7

Emmanuel presentó unos camarones con salsa de Jamaica pero recibió críticas muy duras porque no logró transmitir el espíritu de lo mexicano que se les pidió.

Luis presentó Te amo México, un estofado con calabazas que convenció al chef Herrera.

Julio preparó Camarones mexicano, con champiñones salteados. La Chef Zahie Téllez probó el platillo y tuvo algunas dudas por el agregado de los champiñones.

Ismael cocinó Redención mexicana, que es un filete con ensalada de pepino y lechuga. El chef Poncho aprobó la carne pero la ensalada no le gustó.

Camila hizo un platillo de capas que provocó una diferencia de opiniones entre l chef Herera que la criticó severamente y la chef Zahie Téllez, a quien le gustó.

Daniela presentó Diego, Lola y Ramona, una pasta con salsa de queso azul. Zahie y Poncho aprobaron el platillo.

Flor fue la última en presentar su platillo: “Viva México”, un chile ajo acompañado de arroz, salsa verde y aguacate.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef este 28 de junio?

La decisión del público fue salvar a Flor. Claudia Lizaldi dijo que las votaciones de esta semana llegó a los 3 millones.

Los chefs, después de deliberar, anunciaron la salvación de Luis y Antrax por un desempeño sobresaliente.

De entre los cocineros restantes, también decidieron salvar a Daniela y Camila a pesar de que tenían algunas deficiencias.

La decisión final fue que el eliminado fue Ismael, quien fue uno de los integrantes que se sumaron al reality apenas el 21 de junio como parte de una estrategia de la producción para aumentar el ritmo y calidad de los platillos.

