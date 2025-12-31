‘El Capi’ Pérez y su esposa anuncian que serán papás en medio de la tragedia por la muerte de su prima

“Te esperamos con muchísimo amor”.

Hace tan sólo unos días, ‘El Capi’ Pérez y su esposa vivían días grises luego de que la prima de Itzel estaba desaparecida. Con el paso de las horas y los días se confirmó que la joven veterinaria, Nataly Montserrat, había sido hallada sin vida.

Fue la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo quienes confirmaron que la familiar de ‘El Capi’ Pérez fue hallada sin vida en el municipio de Benito Juárez.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Itzel Barro compartió un mensaje en donde agradeció el apoyo recibido durante la búsqueda de Nataly Montserrat y confirmó la noticia de su localización sin vida.

La esposa del presentador agregó que “por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles” y agradeció la comprensión y discreción de sus seguidores.

La Fiscalía informó que el caso permanecería bajo investigación conforme a los procedimientos legales. Hasta el momento del anuncio, no se habían revelado líneas adicionales sobre el hallazgo.

Sin embargo, ha trascendido que el cuerpo fue encontrado en una área de maleza frente al mismo fraccionamiento donde vivía, y distintas versiones extraoficiales y sospechas corrieron como pólvora.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Nataly Montserrat?

De acuerdo con el medio local PorEsto!, quienes citan investigaciones oficiales y actuaciones ministeriales, indicó que la FGE de Quintana Roo habría concluido en que la muerte de la joven se habría tratado de un suicidio.

Subrayaron que los estudios forenses habrían determinado que la joven se habría quitado la vida desde un árbol, y que Nataly supuestamente padecía problemas psicológicos y un trastorno mixto de personalidad.

Según el medio PorEsto!, la carpeta de investigación indica que la joven habría tenido una discusión con su pareja dentro del domicilio antes de salir sola la noche del 25 de diciembre. El diario afirma que la FGE cuenta con videos en los que se observa a Nataly caminar hacia el área de vegetación ubicada frente a la entrada del fraccionamiento, y que estas imágenes se incorporaron como parte de la reconstrucción de hechos.

El reporte agrega que los familiares aceptaron la versión del suicidio como causa de muerte y rindieron su declaración ante la Fiscalía. De acuerdo con lo publicado, la familia solicitó la entrega del cuerpo desde la noche del domingo para iniciar los trámites funerarios y no pidió una investigación más amplia.

‘El Capi’ Pérez e Iztel Barro serán papás

En medio de la tragedia, la pareja ha tenido que continuar con su vida y decidieron no ocultar más una noticia que también los llena de felicidad: esperan a su segundo hijo.