‘El Capi’ Pérez habla públicamente por primera vez sobre LA MUERTE de la sobrina de su esposa

“Pasamos un momento muy triste”.

‘El Capi’ Pérez no se había pronunciado sobre la desaparición de la sobrina de su esposa, Itzel Barro, quien fuera hallada sin vida en Cancún, Quintana Roo. Se sabe que la familia atravesó por un doloroso episodio tras la muerte de Nataly Montserrat, sin embargo el conductor había mantenido el silencio.

Ahora, el conductor de ‘Venga la Alegría’ ofreció una entrevista a Gabriel Cuevas y se refirió con cautela a los hechos.

“Pasamos un momento muy triste, muy duro como familia, con la desaparición de una sobrina de mi esposa, después nos enteramos que lamentablemente había perdido la vida”, expresó ‘El Capi’.

Y fue enfático al aclarar que el deceso de la joven veterinaria no estuvo relacionado con hechos violentos sino a una condición de salud que enfrentaba.

“Este tema fue más, no tanto de inseguridad, sino de salud mental. Creo que es muy importante informarse, analizar qué está pasando por tu mente, tenerlo claro y buscar ayuda”, dijo el conductor, al tiempo que envió un mensaje de prevención.

Pérez también reflexionó sobre el impacto emocional que dejó la muerte de Nataly en su entorno más cercano.

“Lo que nos deja es valorar más a tus familiares, abrazarlos, escucharlos y decirles que los amas más seguido”, agregó.

La esposa de ‘El Capi’ también se pronunció

Itzel Barro, la esposa del conductor, también habló sobre su sobrina, reiterando que es un tema íntimo que la familia ha pedido vivir en privado.

“Súper triste, es algo que no se lo deseo a nadie. Estamos apoyando a la familia”, comentó. Asimismo, dijo que la decisión de no profundizar en el caso responde al dolor que aún enfrentan.

“Estamos muy lastimados, pero son cosas de familia. Las autoridades nos ayudaron muchísimo”, concluyó.

¿Qué pasó con Nataly Montserrat?

Días antes del fin de año 2025, se compartía la ficha de búsqueda de la joven de 30 años, quien estaba desaparecida. Había sido vista por última vez cuando salió de su domicilio y horas después la habían localizado sin vida.

La Fiscalía informó que el caso permanecería bajo investigación conforme a los procedimientos legales. Hasta el momento del anuncio, no se habían revelado líneas adicionales sobre el hallazgo.

Sin embargo, trascendió que el cuerpo fue encontrado en una área de maleza frente al mismo fraccionamiento donde vivía, y distintas versiones extraoficiales y sospechas corrieron como pólvora.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Nataly Montserrat?

De acuerdo con el medio local PorEsto!, quienes citan investigaciones oficiales y actuaciones ministeriales, indicó que la FGE de Quintana Roo habría concluido en que la muerte de la joven se habría tratado de un suicidio.

Subrayaron que los estudios forenses habrían determinado que la joven se habría quitado la vida desde un árbol, y que Nataly supuestamente padecía problemas psicológicos y un trastorno mixto de personalidad.

Según el medio PorEsto!, la carpeta de investigación indica que la joven habría tenido una discusión con su pareja dentro del domicilio antes de salir sola la noche del 25 de diciembre. El diario afirma que la FGE cuenta con videos en los que se observa a Nataly caminar hacia el área de vegetación ubicada frente a la entrada del fraccionamiento, y que estas imágenes se incorporaron como parte de la reconstrucción de hechos.

El reporte agrega que los familiares aceptaron la versión del suicidio como causa de muerte y rindieron su declaración ante la Fiscalía. De acuerdo con lo publicado, la familia solicitó la entrega del cuerpo desde la noche del domingo para iniciar los trámites funerarios y no pidió una investigación más amplia.

