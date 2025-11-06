Suscríbete
De “La rosa de Guadalupe” a ídolo del K-Pop: el pasado en Televisa del único mexicano en Santos Bravos

Santos Bravos es el primer grupo de K-Pop latinoamericano, fundado por los mismos creadores de BTS

November 05, 2025 • 
Alejandro Flores
kenneth.jpg

Kenneth Laville en “Las princesa no se deben quedar calladas”

Televisa

A principios de 2024, Kenneth Lavill recibió su placa de 100 mil suscriptores en Youtube. Tenía entonces apenas 14 años y parecía el mayor éxito al que un adolescente podría aspirar.

Desde entonces a la fecha, sin embargo, su carrera no ha hecho sino acumular experiencias.
Lavill se preparó también para ser actor de doblaje, músico, cantante y actor. En cada una de estas actividades ha tenido éxitos que él mismo comparte en sus redes sociales pero sin duda el mayor de todos hasta ahora, el que más popularidad le ha dado, es haberse ganado un lugar en Santos Bravos, el primer grupo de K-Pop latinoamericano.
Auspiciado por la agencia HYBE, en 2025 se lanzó un concurso para crear a este grupo que busca replicar el fenómeno de grupos de K-Pop como BTS. De hecho, HYBE es la creadora de esa banda, una de las más populares en México.

Luego de meses de entrenamiento y pruebas en las que muchos otros aspirantes fueron eliminados, Kenneth fue elegido como uno de los cinco miembros Kauê (Brasil), Gabi (Puerto Rico), Alejandro (Perú) y Drew (México-estadounidense).

Kenneth.png

Kenneth ahora se dedica por completo a Santos Bravos

Los inicios de Kenneth en Televisa

El fulgor de este nuevo logro ha dejado en el pasado la carrera que tiene como niño actor en Televisa.
Una de sus primeras oportunidades en la pantalla fue en la telenovela de Carmen Armendáriz “El precio de amarte”, donde interpretó al hijo de Scarlett Gruber y Marcus Ornellas.

Más tarde, comenzó a hacer apariciones en programas unitarios, sobre todo en La rosa de Guadalupe.

Kenneth.png

Knneth Lavill, en las páginas de TVyNovelas

En su cuenta de Instagram se puede ver, por ejemplo, un video en el que muestra un ensayo de la pelea que actuó en el capítulo “Las princesa no deben callar”, que trata sobre dos adolescentes, África y Kevin, que son novios, pero después de una discusión ella decide terminar con él, sin pensar que esta decisión le traerá muchos problemas.

Kenneth Lavill ahora ha dejado de en pausa su carrera como actor y cantante solista ya que Santos Bravos requiere de la mayor parte de su tiempo y talento.

Santos Bravos la rosa de guadalupe
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
