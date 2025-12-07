Suscríbete
Ángela Aguilar confiesa por qué va al sicólogo: “es algo interno”

La cantante habló del fenómeno que genera su nombre en redes sociales y cómo le afecta

Diciembre 06, 2025 
Alejandro Flores
La cantante está de gira en Los Ángeles

Ángela Aguilar sabe que su matrimonio enfrenta no sólo las críticas de sus haters, también el escepticismo de mucha gente que piensa que Nodal y ella no serán “felices para siempre”

En una entrevista publicada por Los Angeles Times para promover su gira por el sur de Estados Unidos, Ángela habló también de su relación con las redes sociales y de su matrimonio con Christian Nodal, con quien ya lleva más de un año casada por el civil pero la boda religiosa ya está planeada para mayo de 2026.
“Vamos muy bien, nadie pensó que lo haríamos pero ya cumplimos un año... y ahora falta cumplir dos... y los que faltan”, contestó Aguilar entre sonrisas nerviosas.
Nodal y Ángela han protagonizado momentos peculiares en días recientes; por ejemplo, su presencia en los Gammy Latinos, donde Nodal omitió a Ángela en su discurso de agradecimiento y luego ella hizo un ademán que fue interpretado como un gesto de enojo.
La cantante está consciente de que esas acciones se magnifican en el espacio público, es decir, son escándalos potenciales.

“A veces nosotros mismos no nos ayudamos tampoco (para superar las críticas) pero el chiste es que el amor gane, y nosotros ganemos... y que mi familia está bien”.

Ángela y su relación con las redes sociales

Lo que sí mantiene preocupada a Ángela es lo que su nombre produce en redes sociales, donde los mensajes de odio son la constante.

“Las redes sociales y yo tenemos una relación de amor y odio; estoy aprendiendo a sentirme segura de quién soy sin necesidad de buscar la validación de los demás o la aprobación de lo que sale de mí”.

TE RECOMENDAMOS LEER: A Nodal lo tienen “enterrado” en un panteón: Mhoni Vidente revela quién le hace brujería
Una de las cosas que ha aprendido a lo lago de este proceso del que habla Ángela es que los problemas se deben dimensionar para no caer en la provocación de sentirse una víctima.

“Para mí es muy importante la salud mental y no creerte tanto; hay otros problemas más importantes que uno tiene en casa... o hay gente que tiene problemas de verdad graves y que merecen una verdadera atención”.

En ese sentido, Ángela busca el equilibrio emocional y mental a través de la terapia, en donde trabaja este fenómeno de ser una figura pública tan controvertida.

“Creo que eso es algo constante pero es un problema de amor propio, interno, que yo veo con la psicóloga, de amarme y valorarme y no dejar que me afectar tanto lo que se dice de mí en las redes”.

Gracias a esa terapia, Aguilar tiene ahora en claro que puede superar los comentarios negativos.
“Me afectan pero puedo seguir adelante; nunca hay que poner eso en duda. Las personas son valiosas, incluso por encima de lo que dice la gente porque nosotros estamos aquí para hacernos crecer y apoyarnos”.

Alejandro Flores
