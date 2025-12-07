Al interior de la casa donde se crió el Malilla: “desgraciadamente ya no vivimos en Valle de Chalco”

Desde la ladera del cerro de Xico, el Malilla, vestido de rojo y con una de sus cadenas favoritas al cuello, levanta el brazo derecho y apunta hacia abajo, donde hay un rectángulo enorme formado por casas todas grises: “Ahí está mi barrio”.

El documental de Vix “Sonoro” se estrenó este 6 de diciembre y es un recuento con entrevistas de algunos de los músicos más representativos de la actual generación en México.

El Malilla es el capítulo 1, en el cual se narra la infancia y adolescencia de quien es ahora unos de los más reguetoneros mexicanos más escuchados: 1.4 millones de escuchas en Spotify, por ejemplo.

El documental se filmó en 2023 y llevó al Malilla a Valle de Chalco, el lugar en donde nació y creció junto con sus dos hermanos. El joven cantante recorre calles, parques y mercados de su pasado e incluso también llega a la casa en donde vivió con sus padres.

¿Cómo vivía el Malilla en Valle de Chalco?

Alfredo, su papá, también aparece en el documental, hablando de las virtudes de su hijo. La locación de esta entrevista es la cocina de esa casa: es un espacio estrecho, donde apenas caben él y el Malilla, ambos recargados en la alacena y junto a la estufa.

La entrada a la casa es pos una escalinata en la que hay tendederos, cachivaches y hasta un taxi que parece abandonado por el polvo que hay en su carrocería.

“Lamentablemente ya no vivimos aquí”, dice el Malilla cuando avanza en ese laberinto de pasillos estrechos que sirven para dividir la casa en pequeños cuartos: la sala, la zotehuela y finalmente, la recámara del reguetonero.

El Malilla en la cocina de su casa de Valle de Chalco ViX

“Aquí guardo todos sus regalos”, le dice a la cámara mientras se agacha para abrir enorme una bolsa negra.

De ahí saca cartulinas viejas que los fans le han regalado con sus fotos, leyendas escritas con plumón y uno que otro dibujo a mano alzada.

El Malilla en su recámara y en el parque de Valle de Chalco ViX

Ahí mismo, el Malilla tiene sus tres cadenas más importantes: la primera es una con un relicario en el que está la foto de su familia.

El reguetonero asegura, a lo largo del documental de ViX, que vivir en el estado de México es una desventaja con respecto a la Ciudad de México y no lo dice por el carácter centralista del país, sino porque, por ejemplo, “de morro yo siempre sacaba puro 10 y 9 y nunca me dieron una beca; si hubiera vivido en la ciudad, me hubieran dado becas”.