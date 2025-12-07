Suscríbete
Famosos

Al interior de la casa donde se crió el Malilla: “desgraciadamente ya no vivimos en Valle de Chalco”

El documental de ViX, “Sonoro”, muestra el aspecto más humano del reguetonero

Diciembre 06, 2025 • 
Alejandro Flores
el malilla.jpg

El Malilla volvió a Valle de Chalco

ViX

Desde la ladera del cerro de Xico, el Malilla, vestido de rojo y con una de sus cadenas favoritas al cuello, levanta el brazo derecho y apunta hacia abajo, donde hay un rectángulo enorme formado por casas todas grises: “Ahí está mi barrio”.

El documental de Vix “Sonoro” se estrenó este 6 de diciembre y es un recuento con entrevistas de algunos de los músicos más representativos de la actual generación en México.
El Malilla es el capítulo 1, en el cual se narra la infancia y adolescencia de quien es ahora unos de los más reguetoneros mexicanos más escuchados: 1.4 millones de escuchas en Spotify, por ejemplo.
TE RECOMENDAMOS LEER: El Malilla habla de sus inicios y su show en el Palacio de los Deportes para el 13 de febrero del 2026
El documental se filmó en 2023 y llevó al Malilla a Valle de Chalco, el lugar en donde nació y creció junto con sus dos hermanos. El joven cantante recorre calles, parques y mercados de su pasado e incluso también llega a la casa en donde vivió con sus padres.

¿Cómo vivía el Malilla en Valle de Chalco?

Alfredo, su papá, también aparece en el documental, hablando de las virtudes de su hijo. La locación de esta entrevista es la cocina de esa casa: es un espacio estrecho, donde apenas caben él y el Malilla, ambos recargados en la alacena y junto a la estufa.
La entrada a la casa es pos una escalinata en la que hay tendederos, cachivaches y hasta un taxi que parece abandonado por el polvo que hay en su carrocería.

“Lamentablemente ya no vivimos aquí”, dice el Malilla cuando avanza en ese laberinto de pasillos estrechos que sirven para dividir la casa en pequeños cuartos: la sala, la zotehuela y finalmente, la recámara del reguetonero.

malilla casa.png

El Malilla en la cocina de su casa de Valle de Chalco

ViX

“Aquí guardo todos sus regalos”, le dice a la cámara mientras se agacha para abrir enorme una bolsa negra.
De ahí saca cartulinas viejas que los fans le han regalado con sus fotos, leyendas escritas con plumón y uno que otro dibujo a mano alzada.

Screenshot 2025-12-06 201318.png

El Malilla en su recámara y en el parque de Valle de Chalco

ViX

Ahí mismo, el Malilla tiene sus tres cadenas más importantes: la primera es una con un relicario en el que está la foto de su familia.
El reguetonero asegura, a lo largo del documental de ViX, que vivir en el estado de México es una desventaja con respecto a la Ciudad de México y no lo dice por el carácter centralista del país, sino porque, por ejemplo, “de morro yo siempre sacaba puro 10 y 9 y nunca me dieron una beca; si hubiera vivido en la ciudad, me hubieran dado becas”.

El Malilla VIX
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alicia villarreal melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie contra Alicia Villarreal: esto pasó cuando se enfrentaron en “Juego de Voces”
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
lele-pons-shakira.jpg
Famosos
Lele Pons en TVyNovelas habla de su etapa como mamá: “Shakira me aconsejó y mi hija durmió en sus brazos”
Diciembre 05, 2025
 · 
Nayib Canaán
El-Mimoso.jpg
Famosos
Luis Antonio ‘El Mimoso’ aparece con fuertes golpes en el rostro, ¿qué le pasó?
Diciembre 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Cero-en-conducta.jpg
Famosos
Actor de ‘Cero en Conducta’ destapa que tuvo miedo por su salud al descubrir que fue víctima de brujería
Diciembre 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
loteria-nacional-teatro-0.jpg
Viral
"¡Premio mayor!”... Renace el Teatro de la Lotería Nacional en Avenida Hidalgo 130
El emblemático recinto de avenida Hidalgo vuelve a la vida como sede de los sorteos tradicionales.
Diciembre 05, 2025
 · 
Nayib Canaán
Paola-Ramones-Daniel-Tovar.jpg
Famosos
Critican a la hija de Adal Ramones por la diferencia de edad con su novio Daniel Tovar
Adal Ramones también habló al respecto.
Diciembre 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
sorteo-fifa-2026.jpg
Viral
Sorteo Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿En qué grupo quedó México y dónde jugará?
Se eligió el destino de las selecciones para 2026.
Diciembre 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Marcela-Mistral.jpg
Famosos
Marcela Mistral estalla en celos y le reclama a influencer ‘Fer Alucín’: “te querías ‘detonar’ a Poncho”
En medio de ‘La Pijamada Viral’, la conductora le reclamó a la creadora de contenido por coqueteo a su esposo.
Diciembre 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez