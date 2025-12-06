Yuri está de luto: muere participante de La Voz México que estuvo en su equipo

Bubba Bar Sant era un bohemio, o mejor dicho un rock star: le importaba la música más que el éxito, el aplauso más que el dinero.

A Bubba era común encontrarlo en las calles del Centro Histórico tocando con su banda de jazz, blues y rock. En Youtube se puede encontrar el video de uno de esos días en los que estaba inspirada y recordaba a los grandes del blues cuya “magia se apagó”.

“Así que aprovechen que nos tienen porque un día también nos iremos”, dice Bubba con ese humor melancólico propio de los blueseros.

Ese día llegó a Bubba Bar Sant y la noticia fue publicada por su colega Alex Rodriguez Zepeda.

“Esta mañana me entero de la partida del maestro Bubba Barsant, a quien conocí en el proyecto de La Voz, con quien tenía largas charlas en los momentos en que podíamos convivir y con quien después del proyecto seguía teniendo muy buena comunicación a distancia. Descansa en paz amigo”.

Así fue la participación de Bubba en La Voz

Alex y Bubba se conocieron en La Voz México, reality show de canto en el que ambos eran parte del equipo de Yuri.

Bubba y Yuri desarrollaron una conexión especial pues la cantante vio en él un talento natural para el canto. Su más famosa interpretación fue “Old Time Rick and Roll”, en el que demuestra la maestría para manejar su voz gutural.

Pero más allá de sus apariciones en televisión, Bubba participaba constantemente en clínicas de música, talleres de canto, conciertos en espacios públicos como la Biblioteca Vasconcelos y plazas públicas en el Centro Hustórico.

Yuri, hasta el momento, no ha hecho pronunciamientos públicos.