Suscríbete
Famosos

Yuri está de luto: muere participante de La Voz México que estuvo en su equipo

La cantante fue su coach durante el concurso de canto

Diciembre 06, 2025 • 
Alejandro Flores
yuri la voz bubba.jpg

Era uno de los favoritos de Yuri en aquella temporada de La Voz

Las Estrellas

Bubba Bar Sant era un bohemio, o mejor dicho un rock star: le importaba la música más que el éxito, el aplauso más que el dinero.

A Bubba era común encontrarlo en las calles del Centro Histórico tocando con su banda de jazz, blues y rock. En Youtube se puede encontrar el video de uno de esos días en los que estaba inspirada y recordaba a los grandes del blues cuya “magia se apagó”.

“Así que aprovechen que nos tienen porque un día también nos iremos”, dice Bubba con ese humor melancólico propio de los blueseros.

Ese día llegó a Bubba Bar Sant y la noticia fue publicada por su colega Alex Rodriguez Zepeda.

“Esta mañana me entero de la partida del maestro Bubba Barsant, a quien conocí en el proyecto de La Voz, con quien tenía largas charlas en los momentos en que podíamos convivir y con quien después del proyecto seguía teniendo muy buena comunicación a distancia. Descansa en paz amigo”.

Así fue la participación de Bubba en La Voz

Alex y Bubba se conocieron en La Voz México, reality show de canto en el que ambos eran parte del equipo de Yuri.

Más sobre el inolvidable Eduardo Manzano
LALO MANZANO.jpg
Famosos
¿Cuántos hijos tiene ‘El Polivoz’ Eduardo Manzano y a qué se dedican?
Los hijos del comediante han seguido sus pasos en el mundo del entretenimiento.
Julio 06, 2023
 · 
Judith Martínez
POLIVOCES.jpg
Famosos
¿Qué pasó con Eduardo Manzano y Enrique Cuenca tras ‘Los Polivoces’?
El dúo logró dominar la escena cómica de la televisión mexicana durante varios años
Julio 04, 2023
 · 
Judith Martínez
silvia-pinal-.jpg
Famosos
Los tiernos momentos de Eduardo Manzano y Silvia Pinal en ‘Una familia de Diez’
El comediante murió un año después que la diva.
Diciembre 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Eduardo-Manzano.jpg
Famosos
Muere el emblemático Eduardo Manzano, actor y comediante de ‘Los Polivoces’ y ‘Una Familia de Diez’
El histrión falleció a los 87 años.
Diciembre 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez

Bubba y Yuri desarrollaron una conexión especial pues la cantante vio en él un talento natural para el canto. Su más famosa interpretación fue “Old Time Rick and Roll”, en el que demuestra la maestría para manejar su voz gutural.

Pero más allá de sus apariciones en televisión, Bubba participaba constantemente en clínicas de música, talleres de canto, conciertos en espacios públicos como la Biblioteca Vasconcelos y plazas públicas en el Centro Hustórico.
Yuri, hasta el momento, no ha hecho pronunciamientos públicos.

Yuri La Voz México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lele-pons-shakira.jpg
Famosos
Lele Pons en TVyNovelas habla de su etapa como mamá: “Shakira me aconsejó y mi hija durmió en sus brazos”
Diciembre 05, 2025
 · 
Nayib Canaán
El-Mimoso.jpg
Famosos
Luis Antonio ‘El Mimoso’ aparece con fuertes golpes en el rostro, ¿qué le pasó?
Diciembre 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Cero-en-conducta.jpg
Famosos
Actor de ‘Cero en Conducta’ destapa que tuvo miedo por su salud al descubrir que fue víctima de brujería
Diciembre 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Paola-Ramones-Daniel-Tovar.jpg
Famosos
Critican a la hija de Adal Ramones por la diferencia de edad con su novio Daniel Tovar
Diciembre 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
sorteo-fifa-2026.jpg
Viral
Sorteo Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿En qué grupo quedó México y dónde jugará?
Se eligió el destino de las selecciones para 2026.
Diciembre 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Marcela-Mistral.jpg
Famosos
Marcela Mistral estalla en celos y le reclama a influencer ‘Fer Alucín’: “te querías ‘detonar’ a Poncho”
En medio de ‘La Pijamada Viral’, la conductora le reclamó a la creadora de contenido por coqueteo a su esposo.
Diciembre 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
una-familia-diez-arnoldo.jpg
Famosos
Luto en “Una familia de diez": Elenco despide con tristeza a Eduardo Manzano, su “Don Arnoldo”
“Viene a mi memoria...”
Diciembre 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
hijos-eduardo-manzano--2.jpg
Famosos
Las emotivas despedidas de los hijos de Eduardo Manzano tras su sensible fallecimiento
Descanse en paz el ícono de la comedia en México.
Diciembre 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero