Wendy Guevara cuenta cómo era la relación con su papá: “Yo llegaba a las seis de la mañana a la casa”

Wendy Guevara vive una contradicción luego de la cirugía estética a la que se sometió para moldear su cintura.

La influencer y conductora tienen que usar de manera permanente una faja que le provoca dolores al momento de hacer movimientos rápidos pero al mismo tiempo se siente feliz y orgullosa con su nueva figura: “Me quedó muy bien”, dice Wendy en un video publicado en su cuenta de Youtube.

Ahí mismo, como suele hacerlo en este tipo de transmisiones, la conversación con sus fans a través del chat de la plataforma derivó hacia muchos otros temas. En esta ocasión recordó lo dura que fue la relación con su padre.

Wendy Guevara ya ha contado en varias ocasiones que su adolescencia estuvo marcada por los excesos y las adicciones, con aventuras que ya desde entonces compartía con Paola Suárez y Karina Torres.

Pero esta vez se centró en contar una anécdota que ejemplifica la mano dura con la que su padre la educó.

“Mi papa me daba unas golpizas, porque ustedes saben que yo tuvo una vida de muchas adicciones, yo me drogaba mucho y vivía con muchos excesos”.

Uno de esos días, su papá se dio cuenta de que Wendy se salió de casa para irse con Paola Torres, ya que al entrar al baño vio que faltaba mucho papel higiénico, el cual era usado por Wendy para su adicción.

“Me voy directamente a la casa de Paola, y estaba enfrente de la casa de Paola chiflando para que ella saliera cuando sentí un jalón de greñas y era mi papá”.

Lo que pasó es que la había seguido en bicicleta y así, sin bajarse, tuvo el impulso de jalarle el cabello.

“Porque yo ya iba muy mal y mi papá se dio cuenta. Yo me caí y ya mi papá se bajó e la bici y me dio unas patadas en las nalgas y me decía: “Yo trabajando y tú aquí; todos cansados y tú en la calle, te voy a anexar”.

¿Qué piensa Wendy Guevara de su papá?

A pesar de la violencia evidente con la que la trataba, Wendy Guevara ahora lo ve como una situación defendible. “Es que yo en las noches, llegaba a la casa a las cinco o seis de la mañana, y mi papá siempre preguntaba: ¿alguien vio a qué hora llegó este?”.

En la casa, sin embargo, nadie la delataba y tampoco nadie se daba cuenta de la hora en que llegaba. Solamente su abuela la veía llegar a esa hora, porque tenía la costumbre de barrer la calle a las cuatro de la mañana.

Al final de la anécdota, Wendy reflexiona: