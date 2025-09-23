Suscríbete
Influencer come excremento de caballo, ¡y todo para convivir con Eduin Caz!

El comediante que ha ganado popularidad en TikTok no dudó en masticar las heces del animal con tal de estar cerca de su artista.

September 23, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Eduin-Caz.jpg

El tiktoker no dudó en comer excremento con tal de convivir con su estrella.

Instagram

“Si el Eduin me dice, me como la mi*rda del caballo”.

Grupo Firme y su vocalista Eduin Caz se han consolidado como una banda que llena recintos con miles de sus seguidores. Hasta antes de la llegada de Shakira al Estadio GNP, la agrupación contaba con el récord de más presentaciones.

El apoyo de sus fanáticos parece estar encima de muchas cosas, incluso sobre algunas que podrían ser catalogadas como alejadas de la realidad. Y es que a través de redes sociales se ha viralizado que un admirador de Caz decidió comer excremento de caballo con tal de convivir con el cantante.

En un video publicado en el canal ‘Así es la vida de rancho’ se puede observar el momento en el que el también influencer ‘EsePérez’ levanta las heces del animal y dice: “Si el Eduin me dice, me como la mi*rda del caballo”.

El tiktoker mastica el excremento y sigue diciendo “en dónde está mi ruca para besarla de una vez”.

Aunque el clip fue colgado en el mes de julio, lo cierto es que el reto comenzó a tomar fuerza en últimos días.

¿Quién es ‘EsePérez?

Su nombre real es Jesús Ángel Pérez y es conocido también como ‘El Roro’. Es un influencer, comediante y cantante que ha ganado notoriedad a través de TikTok.

‘EsePérez’ ha destacado por su contenido y canciones de reguetón. Desde 2021, ha aparecido en programas de televisión y ha colaborado con otros creadores de contenido y famosos del género urbano como Yeri Mua, Bellakath o El Bogueto.

Su tema más conocido, ‘Pídete una miche’, se convirtió en un fenómeno debido a su ritmo pegajoso y su letra sencilla, que fue utilizada por miles de usuarios en videos, incluyendo por otros influencers como El Bogueto.

‘Ese Pérez’ realizó una broma con Yeri Mua donde fingen que él le roba su celular, sin embargo este último video no fue visto con buenos ojos por sus seguidores.

“Ya es mucho como para querer encajar”, “Imagínate que sea tu vato , y tener que soportar como se humilla para tener amigos”, “Ya no hay piso bro, ya no te arrastres más” o “Me dio tristeza, en vez de risa” son algunos de los comentarios con más reacciones.

Eduin Caz Grupo Firme
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
