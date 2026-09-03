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Diana Bracho revela cómo su mamá SE NEGÓ a darle su riñón a su hermano: “a los seis meses murió”

Jorge, el hermano de la actriz enfrentaba insuficiencia renal y su madre era la donadora ideal, pero se negó.

Septiembre 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Diana Bracho contó cómo su mamá los abandonó en dos ocasiones, pero en la segunda fue peor.

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“Entonces le vamos a poner el riñón de tu mamá a tu hermano y va a ser perfecto”.

La primera actriz Diana Bracho llegó a la sala de Yordi Rosado para contar diversos episodios de su vida. Uno de ellos, la muerte de su hermano, que pudo haberse evitado si su madre le hubiera donado su riñón.

Bracho, relató que ella estuvo a cargo de su hermano durante tres años, esto porque padecía insuficiencia renal y desde el diagnóstico sólo vivió tres años.

“Durante los tres años me encargué de él, hablaba con los doctores, lo llevaba, lo traía… entonces necesitaba un riñón. Yo no le podía dar un riñón porque tuve un tumor en un ovario. Dijo el doctor ‘con una niña de tres años no te puedo quitar el riñón’”, indicó la intérprete.

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En tanto, en la búsqueda de un donador ideal consideraron a la madre de ambos, quien los había abandonado muchos años atrás. Sin embargo, Diana y Jorge la buscaron.

“Hablé con mi mamá, mi mamá vino, estaba en Los Ángeles, no teníamos mucho que ver con ella, la verdad. Le expliqué de qué se trataba, la llevé con el doctor, hicieron todos los análisis y me dicen ‘qué bárbara, es la perfecta donadora. Entonces, mi hermano Jorge y yo llorando. ‘Fíjate, mi mamá todo lo que nos quitó y nos esta volviendo a dar la vida’”.

Luego le explicaron a Bracho: “Entonces le vamos a poner el riñón de tu mamá a tu hermano y va a ser perfecto”.

Todo marchaba de maravilla, hasta que Diana recibió una llamada telefónica que cambiaría todo.

“Un día antes de la operación me llama mi mamá y me dice ‘estoy en el aeropuerto, me voy a Los Ángeles’. ¿Cómo que te vas a Los Ángeles?”, le preguntó la actriz, a lo que su mamá respondió: “‘Es que no puedo, no puedo darle el riñón porque tengo mucho miedo y ya me voy. Adiós’”.

Diana decidió no contarle toda la verdad a su hermano Jorge, quien tenía 33 años, y le avisó que su mamá finalmente no podría ser donadora porque el médico prefería buscarle un riñón joven.

Así, le dijo a su hermano que el médico encontraría el órgano necesario de una persona joven y se saltaría a todos en la lista, aunque ella sabía que la espera sería larga. Finalmente llegó, un chico murió en un accidente de motocicleta y la familia quería donar sus órganos.

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Pero la decisión de Jorge fue sorpresiva y definitiva. “Estaba tan deprimido por lo que pasó con mi mamá que ya no quiso vivir”. El hermano de Diana Bracho se negó a recibir el trasplante y murió seis meses después.

Diana Bracho trasplante de riñón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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