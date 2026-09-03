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Alex Fernández OTRA VEZ queda fuera del tributo a su abuelo Vicente; ¿hay problemas en la dinastía?

El hijo de ‘El Potrillo’ confesó que sí lo invitaron a grabar el disco, pero ‘no le dijeron cuándo’.

Septiembre 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Alex Fernández expresó que no sabe si estará en el segundo volumen del homenaje a su abuelo.

Getty Images

“A partir de ahí ya no ha habido seguimiento”.

Desde la grabación de la primera entrega del disco homenaje a Vicente Fernández surgió la polémica porque sus nietos, Alex y Camila, hijos de Alejandro, no fueron incluidos. De inmediato, Vicente Fernández Jr., advirtió que serían convocados para la segunda edición, pero ya salió Alex a negarlo.

El hijo de ‘El Potrillo’ relató que la posibilidad de cantar en un homenaje a su abuelo aún no esta cerrada, ya que la invitación era para el volumen de música ranchera no de banda.

“Yo lo que llegué a platicar fue hace como un año”, contó el intérprete durante una entrevista para ‘Ventaneando’.

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Entonces, le indicaron que existían planes para llevar a cabo dos materiales: uno de banda y otro acompañado por mariachi. “Nos gustaría que estés en el de ranchero, dinos qué canción te gusta de tu abuelo y así”, recordó sobre lo que le propusieron.

Luego, Alex habría enviado varios títulos del repertorio de su abuelo, pero no volvieron a llamarlo. “A partir de ahí ya no ha habido seguimiento”, manifestó.

Por ese motivo, evitó confirmar si aparecerá o por qué su tío no le volvió a llamar para la próxima producción.

“No te podría yo asegurar si definitivamente voy a estar en el ranchero porque no sé cómo está el rollo”, dijo Alex Fernández.

El joven artista también indicó que las decisiones alrededor del disco no le corresponden. “No es un proyecto que sea mío”, agregó a ‘Ventaneando’.

La declaración del cantante llega mientras las canciones de la segunda parte del tributo empezaron a circular. Entre los artistas que se mencionan están: Lenin Ramírez, Luis Ángel ‘El Flaco’, ‘Banda MS’, Víctor García, Remmy Valenzuela, Ana Bárbara, Edwin Luna y ‘La Trakalosa de Monterrey’.

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La emisión de espectáculos señaló que Luis Ángel ‘El Flaco’ recibió la oportunidad de elegir el tema que interpretaría.

Trascendió que la producción mantuvo el formato de banda y reunió a voces ajenas a la familia Fernández.

Alex Fernández Vicente Fernández tributo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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