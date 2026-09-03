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Manolo Caro lanza POLÉMICO COMENTARIO contra Mariana Ochoa: “¿Tendrá amigos? Es pregunta real”

El director de cine se lanzó contra la habitante de ‘La Casa De Los Famosos’ y estos fueron sus motivos.

Septiembre 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Mariana-Ochoa.jpg

Manolo Caro emitió polémicos comentarios contra Mariana Ochoa.

YouTube/Getty Images

“¿Tendrá amigos Mariana Ochoa? Es pregunta real”.

Aunque fuera de ‘La Casa De Los Famosos’ Mariana Ochoa tiene muchos seguidores que aplauden su desempeño en el reality y hasta la ven en la final, hay muchos otros que no están de su lado.

Y es que llamó la atención un mensaje que publicó Manolo Caro y que de inmediato provocó las respuestas de usuarios en la red social X.

“¿Tendrá amigos Mariana Ochoa? Es pregunta real”, escribió el director de cine.

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Entre las reacciones una respuesta abrió el debate, pues hace alusión directa al trabajo de Caro. “¿Tendrás algún día una película que no sea una copia barata y descarada de Almodóvar? Es pregunta real”. El intercambio hizo que la publicación adquiriera todavía más notoriedad.

Después de la cantidad de comentarios, el director de ‘Serpientes y escaleras’ volvió a escribir sobre el tema. “Yo ni veo el reality, enjoy!”, dejando claro que no sigue el programa, pero que tampoco está dispuesto a explicar el por qué se sus palabras.

Manolo-Caro-2.jpg

El intercambio rápidamente dejó de centrarse únicamente en Mariana Ochoa. El nombre de Manolo Caro comenzó a aparecer entre los comentarios, mientras los usuarios aprovechaban la discusión para recordar sus propias opiniones sobre el trabajo del cineasta.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Ante lo que finalmente, Caro volvió al centro de la polémica y destapó: “No me arrepiento de nada sólo que ya me dio hueva leer, gocen el reality”.

Manolo Caro Mariana Ochoa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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