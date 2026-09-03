Manolo Caro lanza POLÉMICO COMENTARIO contra Mariana Ochoa: “¿Tendrá amigos? Es pregunta real”

“¿Tendrá amigos Mariana Ochoa? Es pregunta real”.

Aunque fuera de ‘La Casa De Los Famosos’ Mariana Ochoa tiene muchos seguidores que aplauden su desempeño en el reality y hasta la ven en la final, hay muchos otros que no están de su lado.

Y es que llamó la atención un mensaje que publicó Manolo Caro y que de inmediato provocó las respuestas de usuarios en la red social X.

“¿Tendrá amigos Mariana Ochoa? Es pregunta real”, escribió el director de cine.

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Entre las reacciones una respuesta abrió el debate, pues hace alusión directa al trabajo de Caro. “¿Tendrás algún día una película que no sea una copia barata y descarada de Almodóvar? Es pregunta real”. El intercambio hizo que la publicación adquiriera todavía más notoriedad.

Después de la cantidad de comentarios, el director de ‘Serpientes y escaleras’ volvió a escribir sobre el tema. “Yo ni veo el reality, enjoy!”, dejando claro que no sigue el programa, pero que tampoco está dispuesto a explicar el por qué se sus palabras.

El intercambio rápidamente dejó de centrarse únicamente en Mariana Ochoa. El nombre de Manolo Caro comenzó a aparecer entre los comentarios, mientras los usuarios aprovechaban la discusión para recordar sus propias opiniones sobre el trabajo del cineasta.

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Ante lo que finalmente, Caro volvió al centro de la polémica y destapó: “No me arrepiento de nada sólo que ya me dio hueva leer, gocen el reality”.