Eduardo Palomo estuvo a punto de no actuar en ‘Corazón Salvaje'; ¡hasta Ricardo Arjona audicionó!

Eduardo Palomo falleció en el 2003 dejando tras de sí una brillante carrera como actor en la que nos regaló inolvidables personajes; sin embargo, el histrión será recordado por siempre por su increíble papel de “Juan del Diablo” en la versión de 1993 de la telenovela “Corazón Salvaje”.

La historia, grabada en lugares como Puerto Vallarta, pronto se convirtió en un clásico debido a la gran química que existió entre sus protagonistas: Eduardo Palomo y Edith González, cuya historia pronto atrapó a la audiencia.

Hoy en día, es imposible imaginarnos al personaje de “Juan del Diablo” con un actor diferente... Sin embargo, la historia pudo ser otra, ya que Eduardo Palomo no fue la única opción para el papel e incluso se llegó a invitar al músico Ricardo Arjona para el proyecto, ¿te imaginas al cantante guatemalteco como “Juan del Diablo”?

DE RICARDO ARJONA A CÉSAR ÉVORA: LOS ACTORES QUE FUERON CONSIDERADOS PARA SER “JUAN DEL DIABLO”

Tal vez te sorprenda saber que el mismo Ricardo Arjona fue una de las primeras opciones para ponerse en la piel de “Juan del Diablo”, en “Corazón Salvaje"; sin embargo, así fue, y el mismo productor José Rendón fue quien lo confirmó en un especial para el canal ‘Tlnovelas’.

“Llamamos a Ricardo Arjona e hicimos unas pruebas”, relató José Rendón sobre la posible participación del guatemalteco. Sin embargo, el proyecto no avanzó más porque el músico señaló que esa no era su vocación: “Él mismo dijo ‘yo no soy actor, soy cantante, así que prefiero no estar’ ”.

Antes de que Eduardo Palomo fuera el elegido para conquistar a la audiencia en “Corazón Salvaje”, José Rendón confirmó que otros actores como Alejandro Camacho -quien ya se había inmortalizado en “Cuna de lobos"- y un todavía desconocido César Évora habían sido contemplados para el papel protagónico de “Juan del Diablo”. Como curiosidad, Évora sí participó en la telenovela, aunque ya como “Marcelo Romero”, marcando el inicio del trabajo del actor cubano en México.

EDUARDO PALOMO FUE FINALMENTE “JUAN DEL DIABLO” GRACIAS A SU ASPECTO

Entre tantos nombres fuertes que sonaron, ¿cómo logró Eduardo Palomo quedarse con “Juan del Diablo”? Edith González dio la clave en el programa “La historia detrás del mito”... y seguramente tal vez no te sorprenda demasiado.

El aspecto desaliñado con el que Eduardo Palomo llegó a la audición fue contundente para que le dieran el papel, aunque no lo creas, pues él consideró que así debía lucir el personaje principal de “Corazón Salvaje”.