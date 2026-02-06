Suscríbete
¿De verdad es un fracaso la venta de boletos del evento por el que Poncho de Nigris casi llora?

“Se me salen las lágrimas”, confiesa Poncho ante la incertidumbre de si llenará o no la Arena Monterrey con sus funciones de box

Febrero 05, 2026 • 
Alejandro Flores
ring royale (2).jpg

Poncho no aguantó la presión

Instagram Melo Montoya / Captura Superboletos

Poncho de Nigris se viralizó esta semana por una entrevista con Melo Montoya en la que asegura que su evento Ring Royale ha sido más complicado de lo que creía.

Como pocas veces, al influencer se le vio visiblemente afectado y a punto del llanto mientras explica que la respuesta del público no ha sido lo que él esperaba.
Ring Royale es un evento que se sumar a la ola de funciones de box entre famosos, creadores de contenido e influencers que, sin ser deportistas de alto rendimiento, se contratan para entrenar y pelear unos pocos rounds.

El más grande de este tipo de eventos es Super Nova, que el año pasado se transmitió por YouTube y este 2026 tiene contrato con Netflix.
Dice Poncho de Nigris que a pesar de eso, las suyas son peleas más virales ya que, entre otros, tiene a Alfredo Adame contra Carlos Trejo, Aldo de Nigris contra Nicola PorcelLa y el mismo Poncho de Nigris contra Cibernético.

¿Cómo va la venta de boletos del Ring Royale?

Ring Royale, que se realizará en Monterrey, será el 15 de marzo y la venta de boletos, efectivamente, está muy lejos de agotar las butacas que ofrece la Arena Monterrey.
Una consulta a la página de la boletera a cargo de la venta de las localidades revela que casi todas las secciones tienen lugares disponibles. De hecho, las secciones con los boletos más baratas está casi vacías.

Las secciones que están agotadas son ring side y vip, que tienen la leyenda “localidades no disponibles": los primeros cuestan 4,197 pesos, los otros 4,563.
Las secciones de luneta, preferente y balcón, cuyos precios van de los 400 a los 800 pesos, son las que muestran muy poca venta de boletos.

ring royale (1).jpg

Las secciones más baratas son las que menos boletos han vendido

Captura Super Boletos

Las secciones de Butaca y las patrocinadas por diferentes marcas (ubicadas en la sección media de la Arena Monterrey) todavía tienen butacas disponibles pero sí muestran una venta de más del 50% y en algunos casos, muy cerca de estar agotadas.

ring royale.jpg

La sección Diamante, con precios de poco más de 3 mil pesos, está casi agotada

Captura Super Boletos

Poncho de Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
