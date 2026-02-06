Adrián di Monte ya no soporta a Mario Bezares: “Es un viejo rabo verde y me cae mal”

“Los viejitos me caen mal, porque tiene pensamientos rabo verde”, sentenció Adrián di Monte.

¿A quién se refería? A Mario Bezares. Aunque al principio parecía que tenían una alianza, ahora se han convertido en rivales debido a una broma que Adrián consideró excesiva y grotesca.

“Cruzo una línea que no tenía que cruzar”, siguió el actor, quien parecía francamente molesto, más allá del reality show "¿Apostarías por mí?”, del cual ambos forman parte.

El problema comenzó cuando Mario hizo una comentario que le pareció excesivo a Adrián:

“Insinuó que mi esposa y yo tuvimos relaciones sexuales e hizo la pantomima de una fel4ci0n”, cijo Adrián.

¿Qué dijo Adrián de Mayito?

Adrián dijo que esa broma no es algo que pueda permitir.

“No te metes con la mujer de nadie, no tocas a la mujer de alguien más y mucho menos agarras una cuchara y...”

El actor reconoció que Mario Bezares está convertido en una especie de figura paternal dentro de la villa.