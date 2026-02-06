Suscríbete
Famosos

Adrián di Monte ya no soporta a Mario Bezares: “Es un viejo rabo verde y me cae mal”

Una broma de Mayito desencadenó una tormenta en el reality "¿Apostarías por mí?”

Febrero 05, 2026 • 
Alejandro Flores
adrian di monte mario bezares.jpg

Adrián di Monte acusó a Mario Bezares de vulgar

Instagram

“Los viejitos me caen mal, porque tiene pensamientos rabo verde”, sentenció Adrián di Monte.

¿A quién se refería? A Mario Bezares. Aunque al principio parecía que tenían una alianza, ahora se han convertido en rivales debido a una broma que Adrián consideró excesiva y grotesca.

“Cruzo una línea que no tenía que cruzar”, siguió el actor, quien parecía francamente molesto, más allá del reality show "¿Apostarías por mí?”, del cual ambos forman parte.

El problema comenzó cuando Mario hizo una comentario que le pareció excesivo a Adrián:

“Insinuó que mi esposa y yo tuvimos relaciones sexuales e hizo la pantomima de una fel4ci0n”, cijo Adrián.

¿Qué dijo Adrián de Mayito?

Adrián dijo que esa broma no es algo que pueda permitir.

“No te metes con la mujer de nadie, no tocas a la mujer de alguien más y mucho menos agarras una cuchara y...”

El actor reconoció que Mario Bezares está convertido en una especie de figura paternal dentro de la villa.

“Pero la edad no te da derecho a faltarle al respeto a mi mujer, porque en casa tengo una suegra y una hija que están viendo”.

Mario Bezares Adrián Di Monte ¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Mónica-Garza-Chapoy.jpg
Famosos
¿Pati Chapoy ENFURECIÓ ante la salida de Mónica Garza de ‘Ventaneando’?; lo revela 17 años después
Febrero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Christian Nodal
Famosos
Christian Nodal se queda sin abogados: su equipo legal ABANDONÓ su caso en contra Universal Music
Febrero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Violeta-Isfel-Imelda.jpg
Famosos
Violeta Isfel invita a Imelda Tuñón a dejar la guerra contra Maribel y tomar TERAPIA: “Veo a un niño alienado”
Febrero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Elisa-Beristain.jpg
Famosos
¿Cómo sigue Elisa Beristain traes caer en CHOQUE de sépsis? Revelan actualización de su estado de salud
Febrero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Graco-Sergio-Sendel.jpg
Telenovelas
Así se veía Sergio Sendel a los 27 años, la misma edad de su hijo Graco
Luego de conseguir su primer protagónico juvenil, llegaron los comparativos entre Graco y su papá.
Febrero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
pedrotorres.jpg
Famosos
Pedro Torres planeaba grabar documental de sus ÚLTIMAS 24 horas de vida sin censura… ¡para generar rating!
Ahora sus seguidores se preguntan qué pasará con ese material que revela una faceta jamás vista del productor.
Febrero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Huda-Shaarawi.jpg
Famosos
Legendaria actriz es hallada sin vida en circunstancias violentas y su empleada doméstica CONFIESA el crimen
La mujer que trabajaba con la estrella de televisión admitió su responsabilidad.
Febrero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
rojo amanecer niño carlitos.jpg
Series y Cine
Carlitos, el niño sobreviviente de “Rojo Amanecer”, aparece 37 años después: así vive y este es su plan
Pasó a la historia del cine mexicano también como el primer niño en ganar un premio Ariel
Febrero 05, 2026
 · 
Alejandro Flores