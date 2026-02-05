Suscríbete
Violeta Isfel invita a Imelda Tuñón a dejar la guerra contra Maribel y tomar TERAPIA: “Veo a un niño alienado”

La actriz le envió un mensaje a la viuda de Julián Figueroa en medio de la batalla mediática que enfrenta con Marco y Maribel.

Febrero 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Violeta-Isfel-Imelda.jpg

Violeta Isfel le recomienda a Imelda Tuñón que tome terapia.

“Yo sí invitaría a la mamá, ella necesita ordenarse con ella misma, ya dejar la guerra, dejar la pelea”.

La actriz Violeta Isfel, amiga y colega de Maribel Guardia, tomó postura a su favor, pues asegura que “extraña muchísimo a su nieto”, por ello le envió un mensaje a la madre del menor, Imelda Tuñón.

Bajo esa línea, Isfel habló sobre los videos publicados por Garza Tuñón, mismos en los que asegura se ve “un niño alienado”, por lo que la intérprete le envió un mensaje bajo la recomendación de que tome una pausa y reflexione sobre el bienestar de su hijo.

En un reciente encuentro con la prensa, la actriz de melodramas como ‘Atrevete a soñar’, compartió que su compañera en ‘Lagunilla mi barrio’ ha hecho las cosas bien y sólo busca que su nieto, a quien no ha visto desde que vive con su mamá, sea feliz y esté a salvo.

“Lo está haciendo perfectamente bien, ella está siendo respetuosa, yo sé que extraña muchísimo a su nieto, pero sabe perfectamente que el lugar que ella tiene en este momento es como su abuela”, señaló.

Sin embargo, a pesar de que considera que José Julián debe estar con su mamá, cree que las otras relaciones son importantes también, pues “no se le puede restar el vínculo familiar”.

Sobre el clip en el que aparece Jose Julián indicando que no quiere ver a Maribel Guardia, Violeta considera que es víctima de alineación parental, lo que significa que es usado para generar conflictos.

“El último video que vi con el nene, yo estoy viendo a un niño alienado, así se llama legalmente, alienación, y creo que eso es delicadísimo, porque yo que fui mamá sola, como lo repito, jamás en la vida le hablé mal a mi hijo de su papá”, expresó.

Entre los problemas que ha observado, Isfel considera que Imelda debe tomar terapia psicológica y mientras lo hace, la mejor opción es que el niño permanezca con su abuela, a quien ve como una excelente opción para sus cuidados.

“Yo sí invitaría a la mamá, ella necesita ordenarse con ella misma, ya dejar la guerra, dejar la pelea, que si el dinero, y mira que hablo de lo que está encima que todos conocemos, no conozco el contexto”, enfatizó.

Y añadió que “poner orden y si eso implica que ese tiempo necesitara dejar a su hijo en un lugar seguro, Maribel es una opción excepcional”.

Imelda Garza Tuñón violeta isfel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
