Esteban Macías sigue ignorando las CRÍTICAS y ahora confiesa que prefiere usar ropa de mujer: “me gusta mucho”

El conductor volvió a dar de qué hablar y abrió el debate sobre la moda sin género.

Febrero 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Esteban-Macías.jpg

El crítico de cine mostró sus diferentes looks, mismos que compró en el departamento de mujeres.

Instagram

“Les tengo que decir que me gusta mucho la ropa de mujer, sobre todo porque tiene cortes más pequeños, tiene telas mucho más suaves”.

El periodista y conductor de espectáculos, Esteban Macías, se volvió tendencia en redes sociales tras compartir un video en el que explica por qué prefiere usar prendas femeninas.

Desde hace meses, el presentador ha dado de qué hablar con su transformación, misma que comenzó cuando se dejó el pelo largo y comenzó a usar diademas. Luego se perforó las orejas y comenzó a usar aretes para dar paso a las uñas pintadas.

Ante la ola de críticas que recibió, Macías ha sido contundente con sus declaraciones, pero más con sus gustos. “La respuesta para todas esas personas que se preguntan por qué las uñas, por qué el arete, por qué el pelo largo… la respuesta es: les vale madr*s”.

“La realidad es que les vale madr*s a todos. La gente no acaba de entender que no tiene por qué opinar, criticar, bulear o cuestionar a la gente por su aspecto físico. Por sus creencias, por su ideología, por su identidad de género o por sus preferencias, son cosas que solamente son de una persona y esa persona tiene todo el derecho a llevarlas y hacerlas como más se les antoje”, dijo en su momento.

El crítico de cine fue claro, “cada quien tiene derecho de hacer de su vida y su cuerpo lo que quiera y no debe de haber algún motivo para someterse a un cambio de imagen”.

Y continuó con su defensa incluyendo a todos los que quieran modificar algún aspecto de sus vidas: “Cada quien tiene derecho a ser como quiera ser. Por eso todos los comentarios que me hacen en redes generalmente les contesto lo mismo, les vale madr*s porque es mi vida y yo decido hacerlo”, dijo.

“No tiene que haber un motivo… ‘y es que antes eras así’… la verdad es que, básicamente, porque quiero”, subrayó.

“Me gusta mucho la ropa de mujer”

Tras sus declaraciones, pasaron un par de semanas para que Esteban moviera el avispero de nuevo, al compartir un video donde presume cómo le queda la ropa femenina.

“Muchos de ustedes me preguntaron en el video pasado si les podía enseñar más looks hechos completamente con ropa de mujer. Les tengo que decir que me gusta mucho la ropa de mujer, sobre todo porque tiene cortes más pequeños, tiene telas mucho más suaves”, indicó Macías.

Así se veía Sergio Sendel a los 27 años, la misma edad de su hijo Graco

Además de que enfatizó que todas las prendas “las compré en el departamento de mujer, del cuello hasta los zapatos”.

Finalmente, modeló sus deferentes atuendos que van desde pantalones palazzo, tracksuits oversize, chamarras, tenis y huaraches.

Esteban Macías
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
