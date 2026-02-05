Así se veía Sergio Sendel a los 27 años, la misma edad de su hijo Graco

“Cargo con un apellido que quiero demostrar que lo mantengo con la frente en alto”.

Era 1993 cuando Sergio Sendel tenía 27 años y formaba parte de la telenovela ‘Dos mujeres un camino’, producción de Emilio Larrosa. El actor compartía créditos con los protagonistas Laura León, Erik Estrada y Bibi Gaytán y los antagónicos Enrique Rocha, Luz María Jerez, Lorena Herrera y Rodrigo Vidal, entre otros.

Sendel no estaba considerado en el comienzo del las grabaciones y su personaje , ‘Raymundo Soto’, era interpretado por Roberto Palazuelos, sin embargo ante rumores de problemas personales y de puntualidad, ‘El diamante negro’ fue reemplazado por Sergio.

El histrión, pese ser reconocido como villano, era un personaje bueno, sin embargo su rivalidad con ‘Johnny’ (Erik Estrada), lo lleva a pelear por el amor de ‘Tania’ (Bibi Gaytán).

Sergio se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por su presencia escénica, su galanura y tono de voz, elementos que destacaron desde el comienzo de su carrera. Además heredó sus virtudes y talentos a su hijo Graco.

En su reciente incorporación al melodrama ’Doménica Montero’, no se han hecho esperar las comparaciones entre padre e hijo, sobre todo porque actualmente, el joven actor de 27 años, edad en la que Sendel ya gozaba de fama por sus interpretaciones.

Graco afirma que “cargo con un apellido que quiero demostrar que lo mantengo con la frente en alto”. Y con ‘Pedro’, su personaje, busca demostrar su talento y nivel histriónico.

“Es un personaje entrañable, yo diría que si lo tuviera que definir en una palabra, esa sería la palabra: entrañable. Se llama ‘Pedro’, el personaje, él viene de tener un pasado muy oscuro, muy difícil, muy complicado, muy complejo”, dijo el heredero de Sendel.

A sus 27 años, esta oportunidad protagónica le llega en el mejor momento con la experiencia que le han dejado proyectos anteriores y con la expectativa de que éste sea un gran despegue a oportunidades más grandes.

“Es un personaje muy importante, es el primer personaje, por lo menos protagónico juvenil, que yo tengo en Televisa. Y además de que es protagónico juvenil tiene mucha presencia en la historia”, explicó.

Graco es heredero de una de las figuras emblemáticas de las telenovelas en más de dos décadas, Sergio Sendel, y dice ‘sí’ al reto y responsabilidad que esto implica.

“Si digo que sí al reto y que sí a la responsabilidad, la gente va a decir ‘híjole, dijo que sí, pero yo te puedo contestar que sí, pero yo lo veo desde el lado bueno. Claro que siento una responsabilidad, pero qué bueno, porque cargo con un apellido que quiero demostrar que lo mantengo con la frente en alto. Es un reto también porque mi papá es una figura, entonces quiero mantenerse a su altura. No siento esa presión de ‘ay, no’, al contrario, es una motivación, no una presión”, concluyó.

