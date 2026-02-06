Suscríbete
Famosos

Itatí Cantoral estará en el Super Bowl y sin cantar: Melissa McCarthy honra su legado como Soraya Montenegro

La reaparición de Soraya coincide con el aniversario 30 de la escena de “la maldita lisiada”

Febrero 05, 2026 • 
Alejandro Flores
itati cantoral superbowl.jpg

Soraya Montenegro, 30 años después

ViX y Elf

Melissa McCarthy es Melissa, en la telenovela llamada... “Melisa”.

En realidad se trata de un anuncio comercial que se transmitirá durante los cortes de la transmisión del Super Bowl, el mismo en el que Bad Bunny se hará cargo del show de medio tiempo.
Este 2026 se cumplen 30 años de la mítica escena en la que Itatí Cantoral interpreta a Soraya Montenegro y ataca de manera despiadada a Alicia Montalbán.
La fecha coincide ahora con este anuncio de más de dos minutos en el que se hace una parodia de las telenovelas mexicanas.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

renesatrciklerrubi.jpg
Famosos
René Strickler avergüenza a su esposa al revelar que se casaron cuando ya estaban embarazados
“No le veo el chiste”, dijo Rubí cuando el actor contó la historia en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

La “telenovela” de Melissa

La trama comienza cuando Melissa va manejando su auto y escucha el anuncio de que Bad Bunny hará el más grande show de reggaeton en el Súper Bowl.

“But I don’t speak spanish”, dice Melissa.

Enseguida sufre un accidente y termina en un hospital, donde un médico latino, guapo, de bigote y musculoso, no solamente la cura, también le aplica un gloss (que es el motivo del comercial) con el cual aprende a pronunciar la r y la ch.

Cuando está curada y a punto de besar al doctor latino guapo, llega Itatí en su personaje de Soraya y reproduce en inglés la mítica escena.

“It’s mine, it’s mine”, grita mientras destruye cosas del hospital.

La trama se diluye y el final es solamente Melisa pronunciando correctamente un trabalenguas mientras baila acompañada de Soraya y el doctor.

Itatí Cantoral La Maldita Lisiada super bowl
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Elisa-Beristain.jpg
Famosos
¿Cómo sigue Elisa Beristain traes caer en CHOQUE de sépsis? Revelan actualización de su estado de salud
Febrero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
pedrotorres.jpg
Famosos
Pedro Torres planeaba grabar documental de sus ÚLTIMAS 24 horas de vida sin censura… ¡para generar rating!
Febrero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Huda-Shaarawi.jpg
Famosos
Legendaria actriz es hallada sin vida en circunstancias violentas y su empleada doméstica CONFIESA el crimen
Febrero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
rene strcikler arana lemus.jpg
Famosos
Conductora dice que René Strickler es “un señor de la tercera edad” pero él se defiende
Febrero 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
rojo amanecer niño carlitos.jpg
Series y Cine
Carlitos, el niño sobreviviente de “Rojo Amanecer”, aparece 37 años después: así vive y este es su plan
Pasó a la historia del cine mexicano también como el primer niño en ganar un premio Ariel
Febrero 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
mayela laguna luis enriue.jpg
Famosos
Mayela Laguna responde a Luis Enrique Guzmán tras confirmar que Apolo ya no lleva su apellido
“Fui preparando a mi hijo para este momento”, dice Mayela
Febrero 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
edith marquezhermana.jpg
Famosos
Edith Márquez está de luto: muere su hermana Lily, tras una segunda batalla contra el cáncer
El hijo de Lily, José Camar, escribió un emotivo mensaje de despedida
Febrero 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
toñita.jpg
Famosos
Toñita se retracta y dice que sus comentarios sobre Carlos Rivera eran una broma
La cantante asegura que malinterpretaron sus declaraciones
Febrero 04, 2026
 · 
Alejandro Flores