Itatí Cantoral estará en el Super Bowl y sin cantar: Melissa McCarthy honra su legado como Soraya Montenegro

Melissa McCarthy es Melissa, en la telenovela llamada... “Melisa”.

En realidad se trata de un anuncio comercial que se transmitirá durante los cortes de la transmisión del Super Bowl, el mismo en el que Bad Bunny se hará cargo del show de medio tiempo.

Este 2026 se cumplen 30 años de la mítica escena en la que Itatí Cantoral interpreta a Soraya Montenegro y ataca de manera despiadada a Alicia Montalbán.

La fecha coincide ahora con este anuncio de más de dos minutos en el que se hace una parodia de las telenovelas mexicanas.

La “telenovela” de Melissa

La trama comienza cuando Melissa va manejando su auto y escucha el anuncio de que Bad Bunny hará el más grande show de reggaeton en el Súper Bowl.

“But I don’t speak spanish”, dice Melissa.

Enseguida sufre un accidente y termina en un hospital, donde un médico latino, guapo, de bigote y musculoso, no solamente la cura, también le aplica un gloss (que es el motivo del comercial) con el cual aprende a pronunciar la r y la ch.

Cuando está curada y a punto de besar al doctor latino guapo, llega Itatí en su personaje de Soraya y reproduce en inglés la mítica escena.

“It’s mine, it’s mine”, grita mientras destruye cosas del hospital.

La trama se diluye y el final es solamente Melisa pronunciando correctamente un trabalenguas mientras baila acompañada de Soraya y el doctor.