Christian Nodal se queda sin abogados: su equipo legal ABANDONÓ su caso en contra Universal Music

Christian Nodal, de nuevo en la polémica: se quedó sin defensa legal, pues sus abogados abandonaron su caso.

Y es que de acuerdo con el programa ‘Ventaneando’, el equipo legal del cantante renunció formalmente a su defensa dentro del expediente que se tramita ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“En este acto nos revocamos en cuanto a seguir con la defensa del investigado Christian Jesús González Nodal, sólo subsistiendo como defensores particulares de los investigados Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas”, expresaron.

El conflicto con la disquera sigue activo, pero mostró cambios relevantes en su estrategia jurídica, según la emisión. En tanto, los abogados Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón, Daniel Hernández Silva y Edgar Fernando Torres Ibarra notificaron su salida de la defensa directa del intérprete de regional mexicano.

Su decisión no implica el abandono total del caso, ya que los abogados seguirán representando a Cristina Nodal y a Jesús Jaime González, padres de Christian.

Los conductores de ‘Ventaneando’ plantearon que esta medida podría responder a una estrategia para dividir o ajustar tiempos procesales.

¿Quienes serán los nuevos abogados de Nodal?

Tras la denuncia de los litigantes, Christian permanece a la espera de asignar a nuevos defensores que lo representen ante la FGR.

La emisión de espectáculos mencionó que “seguramente en algún momento (Nodal) presentará a sus abogados”, aunque no indicaron plazos ni nombres.

El conflicto con Universal Music

Fue el 24 de septiembre pasado cuando la FGR judicializo a Christian Nodal y a sus padres por la presunta falsificación y uso de documentos falsos. La Representación Social Federal solicitó audiencia inicial tras una denuncia presentada por Universal Music.

Según la Fiscalía, la acusación sostiene que “Christian ‘N’, y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras; y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran”.

Después de que Nodal declarara públicamente que una jueza no lo vinculó a proceso, la FGR emitió un comunicado para aclarar el estatus legal. La instancia indicó que no existió exoneración penal para el cantante ni para sus padres.

La Fiscalía precisó que existe otro juicio civil pendiente, cuyo resultado definirá si procede o no una consecuencia penal. También confirmó que “el proceso sigue abierto”, por lo que ambas partes aún pueden presentar pruebas, y adelantó que sus argumentos se harán valer en el recurso correspondiente.

