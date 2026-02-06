Suscríbete
Michelle Renaud comparte video del momento en que nació Milán: fue un parto en agua

El momento es tan tierno que genero decenas de reacciones de famosos y seguidores

Febrero 05, 2026 • 
Alejandro Flores
michelle renaud y matias novoa.jpg

Matía Novoa y Michelle Renaud son papás por segunda vez

Instagram

Galilea Montijo, Claudia Martin y Tania Rincón son algunas de las famosas que han reaccionado en Instagram al video compartido por Michelle Renaud.

Se trata de una publicación que muestra el momento exacto en el que Michelle y su pareja Matías Novoa recibe a su segundo hijo en común.
El parto, por lo que se aprecia en el video, fue en agua ya que los padres están en una tina.
Michelle abraza al bebé mientras Matías está a su espalda, con un gesto de alegría evidente.
La actriz, visiblemente cansada por el parto pero feliz por tener al bebé en sus brazos, constantemente lo besa en la frente mientras de fondo se escucha la canción “Forever young”.
La publicación está acompañada por una palabra escrita por Michelle: “Milán”. Y luego la fecha de su nacimiento.

La dulce espera

En sus perfiles, los actores habían publicado durante los meses de embarazo fotos y videos de algunos de los momentos más significativos y Michelle constantemente los llamaba “la dulce espera”.

El fin de semana, la pareja por fin hizo el anuncio de la llegada del bebé mediante una foto publicada en el perfil de Instagram de Matías. En esa imagen, sin embargo, solamente se veía la mano de Milán.

michelle renaud hijo.jpg

Michelle Renaud y Matías Novoa presentaron a su segundo bebé

Instagram

Ahora, el video muestra una imagen mucho más tierna y que termina con un beso entre Matías y Michelle.

Michelle Renaud Matías Novoa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
