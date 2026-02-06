Michelle Renaud comparte video del momento en que nació Milán: fue un parto en agua

Galilea Montijo, Claudia Martin y Tania Rincón son algunas de las famosas que han reaccionado en Instagram al video compartido por Michelle Renaud.

Se trata de una publicación que muestra el momento exacto en el que Michelle y su pareja Matías Novoa recibe a su segundo hijo en común.

El parto, por lo que se aprecia en el video, fue en agua ya que los padres están en una tina.

Michelle abraza al bebé mientras Matías está a su espalda, con un gesto de alegría evidente.

La actriz, visiblemente cansada por el parto pero feliz por tener al bebé en sus brazos, constantemente lo besa en la frente mientras de fondo se escucha la canción “Forever young”.

La publicación está acompañada por una palabra escrita por Michelle: “Milán”. Y luego la fecha de su nacimiento.

La dulce espera

En sus perfiles, los actores habían publicado durante los meses de embarazo fotos y videos de algunos de los momentos más significativos y Michelle constantemente los llamaba “la dulce espera”.

El fin de semana, la pareja por fin hizo el anuncio de la llegada del bebé mediante una foto publicada en el perfil de Instagram de Matías. En esa imagen, sin embargo, solamente se veía la mano de Milán.

Michelle Renaud y Matías Novoa presentaron a su segundo bebé Instagram

Ahora, el video muestra una imagen mucho más tierna y que termina con un beso entre Matías y Michelle.

