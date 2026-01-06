Poncho de Nigris organiza pelea de box entre Abelito y ‘Bull Terrie’ en ‘Ring Royale’

La esposa de De Nigris también formará parte del evento.

Un nuevo evento de boxeo y entretenimiento se llevará a cabo en la Arena Monterrey el 15 de marzo de 2026. Se trata de ‘Ring Royale’, un formato similar a ‘La Velada del Año’ o ‘Supernova Strikers’.

El proyecto fue creado por Poncho de Nigris, quien intenta imitar el éxito de las peleas de exhibición entre celebridades, creadores de contenido o figuras del freestyle, junto a presentaciones musicales y shows para el público.

Mediante redes sociales se confirmó la pelea entre Abelito y el influencer regiomontano ‘Bull Terrie’, un enfrentamiento que fue descrito como de “talla baja con corazón grande”.

El cartel del evento también menciona que habrá otros combates como el de Karely Ruiz contra la propia esposa de Poncho, Marcela Mistral.

El evento tiene como finalidad más que el deporte, el entretenimiento viral y generar contenido que atraiga a seguidores de redes sociales y del boxeo.

¿Cuánto cuesta un boleto para ‘Ring Royale’?

Según la boletera encargada del evento en la Arena Monterrey, los costos de los boletos van desde 628 pesos hasta aproximadamente 6,820 pesos, según la zona y la experiencia que se elija, que puede ser balcón, luneta, ring side o VIP.